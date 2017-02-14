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Dow Industrial вырос до нового исторического максимума
13/02
Жулиану: Если предложат Китай, буду крепко думать
13/02
Renault показал сверхлегкое сиденье
13/02
Путин поздравил сербов и их президента. С Днём независимости и днём рождения
13/02
Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме
13/02
КС изучит выборное законодательство по просьбе адвоката Трунова
13/02
Мировые цены на нефть снижаются
13/02
Трамп пообещал «очень жестко» заняться КНДР
13/02
Суд во Франции снял арест с выплат российским компаниям по делу ЮКОСа
13/02
В Голландии открыт заказ на летающие автомобили
13/02
Трамп: США крупно повезло иметь соседом Канаду
13/02
Жители Купчино сидели без света из-за пожара на подстанции
13/02
Госдума одобрила повышенные коэффициенты налога на земли под жилье
13/02
Нидерланды не ратифицируют соглашение об ассоциации Украины с ЕС до выборов в парламент страны
13/02
Трюдо подарил Трампу его фотографию со своим отцом
13/02
Суд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета
13/02
О платной акции "Летопись - Бессмертный полк" появляются новые сведения от горожан
13/02
Кончита Вурст решил стать мужчиной и на сцене
13/02
Дело четверки банковских мошенников на 6 миллионов направлено в суд
13/02
В Петербурге вырос стандарт стоимости услуг ЖКХ
13/02
Дома, оставшиеся без света в Выборгском районе запитают через генератор
13/02
ВТБ24: Функционал карт восстановлен в полном объеме
13/02
В рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в России произошли изменения
13/02
На севере Петербурга нет света
13/02
У РПЦ и города нет денег на возрождение руин в Александро-Невской лавре
13/02
Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе
13/02
В Мариинском театре дадут премьеру «Записок сумасшедшего»
13/02
Абэ: Обсуждал с Трампом антироссийские санкции
13/02
Из-за жалоб пациентов в Петербурге за год уволили семерых врачей
13/02
Российская биржа закрылась разнонаправленно
13/02
На месте теплиц Таврического сада Смольный обустроит общественное пространство
13/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля
13/02
В Ленобласти потеплеет до +3
13/02
Лукашенко уберет из своей администрации каждого третьего
13/02
«Петроградская» открыта для пассажиров
13/02
Еврокомиссия: Финская экономика - одна из самых медленных в ЕС
13/02
Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков
13/02
"Спартак" проиграл "Рубину"
13/02
За 3 года застройщики Петербурга вложат в возведение детсадов и школ 68 млрд рублей
13/02
На набережной реки Карповки повторно организовали незаконную стоянку катеров
13/02
В программу реновации войдет поселок Песочный
13/02
Станция метро «Петроградская» закрыта на вход и выход
13/02
Верховный суд признал законной надстройку дома на Театральной площади
13/02
СК: По факту смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске возбуждено уголовное дело
13/02
Тимошенко поставила ультиматум президенту Украины
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ФХР начала собственное расследование гибели воспитанника СКА в Подольске
13/02
В Выборге вспыхнул самолет
13/02
Евро опустился до минимума с июля 2015 года
13/02
Премия Bafta наградила «Ла Ла Лэнд» и Кейси Аффлека
13/02
Более 120 жертв ватрушек поступили в детскую больницу Петербурга этой зимой
13/02
Украинские силовики обстреляли из танков и минометов три села на юге ДНР
13/02
Врио главы Новгородской области Андрей Никитин прибудет в регион уже вечером
13/02
Проект «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» поборется в новой номинации премии «Серебряный меркурий»
13/02
Мизулиной в Совете Федерации поручили борьбу с сектами
13/02
"Зелёная карта" не подешевеет
13/02
«ДП»: Доля ретейлеров «О’Кей», «Лента» и X5 в Петербурге превысила установленный предел
13/02
В Петербурге двоих мужчин задержали за ночной променад с коляской
13/02
На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки
13/02
Американские десантники отстрелялись под Калининградом
13/02
Перестроенную Алексеевскую церковь на Чкаловском памятником не сочли
13/02
В Петербурге отчим метнул нож в голову падчерице
13/02
Приговор дипломату, вывезшему Антона Салонена из России, остается в силе
13/02
Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»
13/02
Стрелок по музею трамваев в Петербурге отделался условным сроком
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14.02.2017 00:11

Dow Industrial вырос до нового исторического максимума

Торги в США завершились ростом фондовых индексов до новых исторических максимумов.

DJIA прибавил 0,7% до 20411,78 пункта, S&P 500 – 0,52% до 2328,22 пункта, Nasdaq – 0,52% до 5763,96 пункта.


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Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39

«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»

Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
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09.02.2017 12:42

Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном

Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
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Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

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Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
Boxberry
26.01.2017 16:38
Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
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