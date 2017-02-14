Dow Industrial вырос до нового исторического максимума
Торги в США завершились ростом фондовых индексов до новых исторических максимумов.
DJIA прибавил 0,7% до 20411,78 пункта, S&P 500 – 0,52% до 2328,22 пункта, Nasdaq – 0,52% до 5763,96 пункта.
Торги в США завершились ростом фондовых индексов до новых исторических максимумов.
DJIA прибавил 0,7% до 20411,78 пункта, S&P 500 – 0,52% до 2328,22 пункта, Nasdaq – 0,52% до 5763,96 пункта.
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