Путин поздравил сербов и их президента. С Днём независимости и днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил сербского президента Томислава Николича с днем рождения и граждан Сербии — с Днем независимости. Оба праздника отмечаются 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба сербского президента.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса двусторонних связей в духе стратегического партнерства на благо братских народов наших стран, в интересах укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте», — говорится в обращении Путина.

Поздравительную телеграмму, как сообщается, вручил посол России в Сербии Александр Чепурин.

«Хотел бы также от всего сердца поздравить Вас с 65-м днем рождения. Искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья и успеха, а всем Вашим согражданам — мира и процветания», — говорится в тексте телеграммы.