Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме

Электроснабжение в районе перекрёстка проспектов Энгельса и Луначарского в Петербурге полностью восстановлено. Три жилых дома, которые вечером 13 февраля запитали через генератор, вновь подключены к обычной линии.

Как сообщили "Фонтанке" в ПАО "Ленэнерго", электроснабжение было восстановлено в 22:25. "Специалисты «Ленэнерго» прибыли на место сразу после поступления сигнала об отключении и приступили к осмотру линии. Энергетики провели необходимые ремонтные работы в кратчайшие сроки", – добавили в компании. Сотрудники аварийной бригады продолжают работать на месте аварии, выясняя причины отключения.

Напомним, свет погас в квартирах домов и на на светофорах в этом месте в 19:15. Чтобы электричество поступало в дома и инфраструктуру района, энергетики привезли в зону отключения дизель-генераторную установку.