Еще
00:15 14.02.2017
Новость часа
13/02
Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме
Пришлите свою новость!
00:14
КС решит, можно ли повысить выплаты за ДТП
00:11
Dow Industrial вырос до нового исторического максимума
13/02
Жулиану: Если предложат Китай, буду крепко думать
13/02
Renault показал сверхлегкое сиденье
13/02
Путин поздравил сербов и их президента. С Днём независимости и днём рождения
13/02
Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме
13/02
КС изучит выборное законодательство по просьбе адвоката Трунова
13/02
Мировые цены на нефть снижаются
13/02
Трамп пообещал «очень жестко» заняться КНДР
13/02
Суд во Франции снял арест с выплат российским компаниям по делу ЮКОСа
13/02
В Голландии открыт заказ на летающие автомобили
13/02
Трамп: США крупно повезло иметь соседом Канаду
13/02
Жители Купчино сидели без света из-за пожара на подстанции
13/02
Госдума одобрила повышенные коэффициенты налога на земли под жилье
13/02
Нидерланды не ратифицируют соглашение об ассоциации Украины с ЕС до выборов в парламент страны
13/02
Трюдо подарил Трампу его фотографию со своим отцом
13/02
Суд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета
13/02
О платной акции "Летопись - Бессмертный полк" появляются новые сведения от горожан
13/02
Кончита Вурст решил стать мужчиной и на сцене
13/02
Дело четверки банковских мошенников на 6 миллионов направлено в суд
13/02
В Петербурге вырос стандарт стоимости услуг ЖКХ
13/02
Дома, оставшиеся без света в Выборгском районе запитают через генератор
13/02
ВТБ24: Функционал карт восстановлен в полном объеме
13/02
В рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в России произошли изменения
13/02
На севере Петербурга нет света
13/02
У РПЦ и города нет денег на возрождение руин в Александро-Невской лавре
13/02
Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе
13/02
В Мариинском театре дадут премьеру «Записок сумасшедшего»
13/02
Абэ: Обсуждал с Трампом антироссийские санкции
13/02
Из-за жалоб пациентов в Петербурге за год уволили семерых врачей
13/02
Российская биржа закрылась разнонаправленно
13/02
На месте теплиц Таврического сада Смольный обустроит общественное пространство
13/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля
13/02
В Ленобласти потеплеет до +3
13/02
Лукашенко уберет из своей администрации каждого третьего
13/02
«Петроградская» открыта для пассажиров
13/02
Еврокомиссия: Финская экономика - одна из самых медленных в ЕС
13/02
Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков
13/02
"Спартак" проиграл "Рубину"
13/02
За 3 года застройщики Петербурга вложат в возведение детсадов и школ 68 млрд рублей
13/02
На набережной реки Карповки повторно организовали незаконную стоянку катеров
13/02
В программу реновации войдет поселок Песочный
13/02
Станция метро «Петроградская» закрыта на вход и выход
13/02
Верховный суд признал законной надстройку дома на Театральной площади
13/02
СК: По факту смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске возбуждено уголовное дело
13/02
Тимошенко поставила ультиматум президенту Украины
13/02
ФХР начала собственное расследование гибели воспитанника СКА в Подольске
13/02
В Выборге вспыхнул самолет
13/02
Евро опустился до минимума с июля 2015 года
13/02
Премия Bafta наградила «Ла Ла Лэнд» и Кейси Аффлека
13/02
Более 120 жертв ватрушек поступили в детскую больницу Петербурга этой зимой
13/02
Украинские силовики обстреляли из танков и минометов три села на юге ДНР
13/02
Врио главы Новгородской области Андрей Никитин прибудет в регион уже вечером
13/02
Проект «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» поборется в новой номинации премии «Серебряный меркурий»
13/02
Мизулиной в Совете Федерации поручили борьбу с сектами
13/02
"Зелёная карта" не подешевеет
13/02
«ДП»: Доля ретейлеров «О’Кей», «Лента» и X5 в Петербурге превысила установленный предел
13/02
В Петербурге двоих мужчин задержали за ночной променад с коляской
13/02
На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки
13/02
Американские десантники отстрелялись под Калининградом
13/02
Перестроенную Алексеевскую церковь на Чкаловском памятником не сочли
13/02
В Петербурге отчим метнул нож в голову падчерице
13/02
Приговор дипломату, вывезшему Антона Салонена из России, остается в силе
13/02
Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»
13/02
Стрелок по музею трамваев в Петербурге отделался условным сроком
13/02
«Невская застава» защитит «Аврору» от ледяного давления, любителей селфи и «зайцев»
13/02
В Приморском районе со стрельбой задерживали дорожного нарушителя
13/02
Лавров: Россия надеется на взаимодействие с Трампом в борьбе с терроризмом
13/02
Петербурженка едва не убила знакомого, пытаясь избавить его от мук любви
13/02
Депутаты ЗакСа просят Мединского не допустить слияния РНБ и Ленинки
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
13.02.2017 23:32

Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме

Электроснабжение в районе перекрёстка проспектов Энгельса и Луначарского в Петербурге полностью восстановлено. Три жилых дома, которые вечером 13 февраля запитали через генератор, вновь подключены к обычной линии.

Как сообщили "Фонтанке" в ПАО "Ленэнерго", электроснабжение было восстановлено в 22:25. "Специалисты «Ленэнерго» прибыли на место сразу после поступления сигнала об отключении и приступили к осмотру линии. Энергетики провели необходимые ремонтные работы в кратчайшие сроки", – добавили в компании. Сотрудники аварийной бригады продолжают работать на месте аварии, выясняя причины отключения.

Напомним, свет погас в квартирах домов и на на светофорах в этом месте в 19:15. Чтобы электричество поступало в дома и инфраструктуру района, энергетики привезли в зону отключения дизель-генераторную установку.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20

Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк

Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме
В Петербурге вырос стандарт стоимости услуг ЖКХ
Дома, оставшиеся без света в Выборгском районе запитают через генератор
Во дворе на Науки разлит кипяток: в размыв попали две машины
На Тореза ликвидировали аварию на теплотрассе
Отопление в Шлиссельбурге отключат за миллионные долги населения
На Тореза чинят аварию на теплотрассе
Петербуржцы в феврале заплатят за «коммуналку» на 4% больше
Жилищная инспекция: В УФАС нарушили материальное право
Суд поймал начальника жилищной инспекции Петербурга на подлоге
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Пьяные художники сорвали капремонт
Железный Феликс покидает Водоканал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Ирина Тумакова/"Фонтанка.ру"

Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.