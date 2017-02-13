КС изучит выборное законодательство по просьбе адвоката Трунова

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, не попавших в Госдуму VII созыва. Как стало известно "Фонтанке", информация об этом опубликована на сайте КС 13 февраля.

Трунов и Юревич оспаривают норму, по которой российская политическая партия не имеет права выдвинуть в одномандатном округе больше одного кандидата. Они также недовольны Кодексом административного судопроизводства, не позволяющим партийцам в одиночку обжаловать отказ Центризбиркома.

Заявители баллотировались в парламент в 2016 году в качестве одномандатников от Партии пенсионеров. Но планам пойти во власть помешал Центризбирком, отказавшийся регистрировать весь список партии. В ЦИКе объяснили, что в трёх округах «пенсионеры» выдвинули по два кандидата вместо одного. Это запрещено статьями 40 и 42 закона «О выборах депутатов Госдумы». Оспорить решение избиркома не удалось.

Поэтому Трунов и Юревич просят КС признать закон неконституционным. «Центризбирком должен был исключить кандидатов лишь в этих округах, а не снимать список партии вообще. Отказ… влечет невозможность реализации конституционного права гражданина, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу, быть избранным депутатом Госдумы», – отмечают авторы жалобы.

КС пока не назначил день заседания по делу, но, скорее всего, оно произойдёт в 2017 году. Судьей-докладчиком назначен Сергей Князев.