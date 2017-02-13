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13.02.2017 23:11

Трамп пообещал «очень жестко» заняться КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа будет «очень жестко» заниматься проблемой ядерных и ракетных испытаний, проводимых КНДР. Об этом Трамп заил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джаитсном Трюдо. Трансляцию конференции вел Bloomberg TV.

«Очевидно, что Северная Корея — это большая, очень большая проблема, и мы будем разбираться с этим очень жестко», — заявил Трамп, не сообщив детальных подробностей.

Ранее 11 февраля анонимный чиновник из администрации Трампа в разговоре с Reuters заявил, что США намерены ввести новые санкции в отношении КНДР, однако не будут усиливать эскалацию конфликта с этой страной.

Источник: RNS


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