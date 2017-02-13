Суд во Франции снял арест с выплат российским компаниям по делу ЮКОСа

Суд во Франции снял арест с суммы в €260 тыс., которые французская компания Arianespace должна выплатить двум российским космическим предприятиям, сообщает ТАСС.

Речь идет о Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и НПО имени С.А. Лавочкина. Arianespace сотрудничает с российскими предприятиями – она проводит пуски ракет «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Счета были арестованы в январе 2016 года по ходатайству кипрской компании Veteran Petroleum, являвшейся акционером компании ЮКОС. Ограничительные меры были санкционированы в рамках рассмотрения иска к России на $50 млрд.

Ранее один из судей Конституционного суда России выступил за отклонение запроса Минюста о возможности не исполнять судебное решение Страсбургского суда по делу ЮКОСа.