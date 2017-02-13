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13.02.2017 22:55

В Голландии открыт заказ на летающие автомобили

Голландская компания PAL-V объявила о старте предварительных заказов на летающий автомобиль PAL-V Liberty, сообщается на сайте компании.

Трехколесный автомобиль с лопастями позволит перемещаться не только по дорогам, но и по воздуху. PAL-V Liberty рассчитан на двух пассажиров. Максимальная скорость в режиме автомобиля составляет 160 км/ч, в режиме полета — 180 км/ч. Максимальная дальность полета может составить до 500 км, максимальная высота — 3,5 км.

Стоимость базовой модели начинается от $400 тыс. Стоимость модели Pioneer составит от $600 тыс. и будет включать в себя курс тренировки, электронную панель приборов, доступную в режиме полета и другие возможности, сообщает портал Techcrunch. Однако в компании предлагают не вносить всю сумму сразу, а внести депозит, не подлежащий возврату, в размере $10 тыс. или $25 тыс. в зависимости от комплектации. В продажу PAL-V Liberty должны поступить в конце 2018 года.

Источник: RNS


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В 2015 году цифровой ритейлер КЕЙ запустил бонусную программу «+1 к счастью» - гибкую систему лояльности, учитывающую личные интересы покупателей и мотивирующую на повторные покупки.
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