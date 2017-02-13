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13.02.2017 22:50

Трамп: США крупно повезло иметь соседом Канаду

Президент США Дональд Трамп заявил, что США крупно повезло иметь такого соседа, как Канада. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канадским премьером Джастином Трюдо, сообщает Associated Press.

По словам Трампа, США и Канада делят не только одну границу — они также разделяют общие ценности и интересы в области обороны. Кроме того, американский президент высоко оценил вклад Канады в борьбу с группировкой «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена России).

Трамп отметил, что две страны становятся сильнее, когда работают вместе. Он заверил Трюдо, что готов работать с ним для достижения общих интересов.

Источник: Газета.ру


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