Жители Купчино сидели без света из-за пожара на подстанции

Возгорание произошло около восьми вечера 13 февраля на подстанции компании "ФСК ЕЭС". Без света оставались почти две тысячи потребителей в районе Малой Балканской, Олеко Дундича и Бухарестской улицы в Петербурге.

Согласно данным, предоставленным корреспонденту "Фонтанки" в Минэнерго России, без электроснабжения в части Купчино оставались 1850 человек. По информации ведомства, пожар на электроподстанции там начался в 20:01, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе "Федеральной сетевой компании единой энергетической системы", сейчас все потребители уже получают электроэнергию в полном объёме. "Оперативно, менее чем за час, все потребители были запитаны по резервной схеме. Точные причины технологического нарушения уточняются", – сообщили в компании.