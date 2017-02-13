Нидерланды не ратифицируют соглашение об ассоциации Украины с ЕС до выборов в парламент страны

Парламент Нидерландов не успеет ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом до парламентских выборов, которые назначены на 15 марта. Об этом сообщает агентство ANP.

Отмечается, что на следующей неделе пройдет последнее заседание парламента. Чтобы утвердить документ об ассоциации, необходимо направить его в сенат, который соберется только 7 марта. Таким образом, депутаты не успеют окончательно оформить законопроект.

Нидерланды остаются единственной страной, парламент которой не ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС.