Трюдо подарил Трампу его фотографию со своим отцом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Associated Press.
Также Трюдо сделал подарок американскому президенту — фотографию, на которой запечатлен Трамп и отец нынешнего канадского премьера Пьер Трюдо, 15-й глава правительства Канады.
Президент США отметил, что относился с большим уважением к Пьеру Трюдо. Трамп пообещал поставить фотографию на «особенное место».
Источник: Газета.ру