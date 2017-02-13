Суд присяжных в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета

Суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний уже после попадания этого препарата в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период», — цитирует руководителя промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского ТАСС.

Американский боксер Деонтей Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc. выдвинули обвинения против Поветкина 13 июня прошлого года, вскоре после того, как сорвался бой россиянина и американца. В организме Поветкина были найдены следы мельдония. Американская сторона обвиняет российского боксера в употреблении допинга и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка $5 млн.

Поветкин и промоутерская компания «Мир бокса» 23 июня 2016 года подали ответный иск против американской стороны. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих Поветкина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Российская сторона требует от американца выплаты $34,5 млн.

Со стороны Поветкина в суде выступил голландский специалист Дауэ де Бур, который подтвердил, что россиянин употреблял мельдоний до 1 января 2016 года, когда WADA включило его в список запрещенных.