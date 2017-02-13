О платной акции "Летопись - Бессмертный полк" появляются новые сведения от горожан

Читатели "Фонтанки" 13 февраля начали сообщать о новых фактах проведения в школах Петербурга и пригородов платной акции "Летопись – Бессмертный полк".

После публикации "Фонтанки" о проведении в одной из школ Ленобласти платной акции "Летопись – Бессмертный полк" в редакцию позвонил житель Петербурга. Как сообщил "Фонтанке" мужчина, его ребенок учится в школе №444 Фрунзенского района Петербурга. Четвероклассникам этой школы также предложили за 600 рублей присоединиться к акции.

"Девушка-фотограф пришла прямо на урок и сказала детям, что будет их фотографировать. Попросила учеников позвонить родителям и спросить у них разрешения. Никаких подробностей гостья не сообщила, про военную форму не предупреждала, про акцию не рассказывала. Дети послушно набрали мам и пап, которые, конечно, дали свое согласие. Только потом нам стало известно, что речь идет о фото в военной форме для акции "Я – Патриот!", – рассказал "Фонтанке" читатель.

По его словам, деньги за фотографии пока никто не собирал. Представители школы №444 до сегодняшнего дня не объяснили родителям, в чем смысл акции и, главное, кто ее организатор, добавил читатель.

Напомним, в муринской школе №1 ученикам младших классов раздали приглашения, в которых сообщается о проведении общешкольной акции "Летопись – Бессмертный полк". В рамках "летописи" предусмотрена фотоакция "Я – Патриот!", когда детей за 700 рублей фотографируют в военной форме. Также организаторы обещают провести патриотическую игру для учеников 1-6 классов и напечатать фотокнигу с историями участников Великой Отечественной войны, "рассказанными учениками и сотрудниками школы".

Кураторы движения "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге возмущены тем, что кто-то спекулирует на имени движения и под его эгидой запускает коммерческие проекты. В комитете образования Ленобласти "Фонтанке" сообщили, что в отношении директора муринской школы №1 начата проверка. По предварительным данным, она заключила договор с петербургской фирмой ООО "Нилем", о регистрации которой нет информации в системе "Спарк".