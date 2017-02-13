Дело четверки банковских мошенников на 6 миллионов направлено в суд

Полиция завершила расследование дела группы, которые обманули банки Петербурга с помощью поддельных карт и сертификатов на шесть миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 февраля, ГСУ ведомства собрала доказательную базу по двум эпизодам мошеннических действий группой из четырех человек. По версии следствия, обвиняемые совершили преступления в период с декабря 2014 по март 2015 года. В первом случае жертвой пал счет петербуржца, на котором было 2 миллиона рублей. Злоумышленники нашли похожего внешне и по возрасту мужчину, сделали поддельный паспорт и заказали в банке сберегательные сертификаты на предъявителя на общую сумму 2 млн рублей. Таким образом им удалось обналичить1,4 миллиона, а вот при следующей попытке получить деньги за сертификат, у сотрудника банка появились сомнения и в результате один участник группы – был задержан.

Второй жертвой стала клиентка петербургского банка, хранившая на счету 4 миллиона рублей. Как считают в ГСУ, группе им удалось подделать банковскую карту и перевести на нее деньги со счета, однако до обналичивания дело не дошло. На данный момент двое обвиняемых в мошенничестве находятся в СИЗО, еще двое на подписке о невыезде.