В Петербурге вырос стандарт стоимости услуг ЖКХ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко установил новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Рост составил 10-20%.

Как сообщается 13 февраля на сайте Смольного, одиноко проживающий гражданин должен платить 3 343 рубля (в июне-сентябре — 2 146 рублей). На каждого члена семьи из двух человек приходится 2 579 рублей (1 747 руб.), из трех и более — 2 204 рубля (1 539 рублей). По сравнению со стандартами, которые Смольный выставлял на начало года прошлого, показатели выросли на 10-20%. В отопительный период 2016-го года стандарт составлял для этих же категорий 2 860, 2 167 и 1 826 рублей соответственно.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг используется при определении прав граждан, проживающих в жилых помещениях любой формы собственности, на субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и расчете их размеров.