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13.02.2017 20:24

Дома, оставшиеся без света в Выборгском районе запитают через генератор

Три жилых дома, попавших в зону отключения вечером 13 февраля в Выборгском районе Петербурга, в ближайшее время будут запитаны. На месте аварии работают сотрудники «Ленэнерго»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, чтобы подключить свет жильцам сотрудники компании везут дизель-генераторную установку.

Авария, как писала «Фонтанка», произошла в районе перекрестка проспектов Энгельса и Луначарского в 19:15. Помимо жилых домов, в зоне отключения оказались дорожные светофоры.


© Фонтанка.Ру

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