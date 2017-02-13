Дома, оставшиеся без света в Выборгском районе запитают через генератор

Три жилых дома, попавших в зону отключения вечером 13 февраля в Выборгском районе Петербурга, в ближайшее время будут запитаны. На месте аварии работают сотрудники «Ленэнерго»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, чтобы подключить свет жильцам сотрудники компании везут дизель-генераторную установку.

Авария, как писала «Фонтанка», произошла в районе перекрестка проспектов Энгельса и Луначарского в 19:15. Помимо жилых домов, в зоне отключения оказались дорожные светофоры.