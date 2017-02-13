ВТБ24: Функционал карт восстановлен в полном объеме

ВТБ24 восстановил в Петербурге систему работы с пластиковыми картами, которая около пяти часов 13 февраля была недоступна для клиентов банка.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ПАО ВТБ24 по Северо-Западному федеральному округу, работоспособность систем восстановлена, функционал карт доступен в полном объеме. Информационное сообщение поступило в распоряжение редакции около 19.30 понедельника.

Отметим, что еще в 19.10 и 19.15 держатели карт указанного финансового учреждения сообщали о невозможности расплатиться в ряде супермаркетов и на АЗС Петербурга.

О сбое систем читатели «Фонтанки» начали сообщать сегодня около 14 часов.

«По техническим причинам проведение операций по картам и мастер-счетам временно недоступно. В ближайшее время сервис будет восстановлен», – сообщала клиентам техподдержка финучреждения.

К 15 часам в пресс-службе банка подтвердили, что по техническим причинам у незначительного числа клиентов ВТБ24 возникли трудности с обслуживанием карт.