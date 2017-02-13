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13.02.2017 19:58
4 Комментариев

Как варяг Никитин варяга Митина сменил

Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области Сергея Митина, о которой последний объявил рано утром. Выборы президента-2018 в Кремле считают крайне важными, говорят политологи. Поэтому готовятся к ним уже сейчас и меняют губернаторов в регионах.
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Исполняющим обязанности губернатора Новгородской области стал глава кремлёвского Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Что скажет «новгородское вече» новому «варягу» и чем запомнился Великому Новгороду предыдущий «барин», разбиралась [Фонтанка.Офис].

Фейерверки в честь ухода «барина»

Глава Новгородской области Сергей Митин, возглавлявший регион с 2007 года, подал в отставку. Монолог, в котором уже экс-глава Новгородской области заявил о своем намерении уйти, занял всего 55 секунд. На вопросы журналистов он не ответил. На новгородских сайтах и в соцсетях ликование – местные жители готовы бежать за петардами и устраивать фейерверки в честь ухода «барина».

«Его всегда называли «барином», – рассказал журналист Александр Фролов, к слову, когда-то работавший в одной из областных, «карманных» газет губернатора. «Люди ждали ухода этого «барина», как его многие называли, – говорит и депутат думы Великого Новгорода Константин Хиврич. – Сергей Герасимович (Митин. – Прим. ред.) отличается тем, что со всеми быстро переходит в конфликтные отношения. Самый известный конфликт – с мэром Великого Новгорода (Юрием Бобрышевым. – Прим. ред.), более двух лет в черном теле город держался из-за личностного конфликта. Было несколько попыток импичмента, мэра убрали, потом он вернулся по суду. Там уже была не просто война компроматов, но и фейковые уголовные дела, о которых несколько членов следственного комитета написали в конце 2016 года Путину. Жизнь кипит, настоящий сериал».

Меж тем в целом ушедшего за 55 секунд Сергея Митина, который сразу же удалил и свои аккаунты в соцсетях, можно охарактеризовать как «неуловимого Джо». Опрошенные эксперты не смогли придумать ровным счетом ничего, чем мог бы запомниться горожанам губернатор, вспомни они о нем через 5 лет. Редко уже встречаются на Руси «Аяцковы» (когда-то губернатор Саратовской области), предлагающие легализовать проституцию, или «Радаевы» с той же плодородной земли Поволжья, которым снится сборка iPhone на оборонном заводе. «В хамстве с ним может посоревноваться лишь самарский губернатор Меркушкин, – вспоминает, впрочем, Александр Фролов: "Слышь, житель, ты как к губернатору обращаешься?" – это из его общения с горожанами».

Так или иначе, Митин, как и его предшественники по этому процессу, ушел потому, что «из Кремля намекнули». «Господин Басаргин, например, – вспоминает политолог Дмитрий Орешкин. – В администрации президента есть куратор по каждому региону, он докладывает по ситуации руководителю внутренней политики, а тот, в зависимости от статуса, или сам звонит, или его заместитель, и говорит: "Вы бы подумали о том, что пора освободить место". И губернатор начинает думать. Обычно это недолго продолжается».

По мнению Дмитрия Орешкина, логика в смене региональных элит простая: если губернатор хорош, то в его регионе люди идут и активно и с любовью голосуют за «Единую Россию». «Сейчас идет подготовка к выборам президента в 2018 году, – поясняет политолог Орешкин. – Проигрывать никак нельзя. Губернатору говорят: надо обеспечить цифры. А уж как он это сделает – его проблемы. Если будет слишком нагло фальсифицировать, возникнет скандал, утечет в СМИ, ну сам виноват». Дмитрий Орешкин замечает, что больше всего в этом плане «страдают» регионы, где более-менее открыта пресса. «В Чечне никто из местных не пикнул про фальсификат, – отметил Орешкин. – А вот в Новгороде, Карелии и многих других регионах, в Бурятии, Перми, Свердловской области, там на думских выборах был не очень хороший результат».

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов вспоминает, что не так давно на первом месте была лояльность губернаторов, проявляющаяся в широких формах и, пожалуй, в самом главном – минимизации рисков. «Сейчас в связи с предстоящими электоральными событиями в администрации начали опять систематически зачищать поле от тех губернаторов, которые показали, что они суперрезультатов «Единой России» и Путину принести не могут».

По данным Дмитрия Орешкина, в России около 40 регионов по думским выборам «не показали» приличных результатов для «Единой России». «Приличный результат – это хотя бы 30% от списочного состава, – пояснил Орешкин. – В Москве от списочного состава ЕР поддержали 13,3%, в Петербурге – 12,96%, в Новосибирской области – 13,3%. Но их не тронешь, они крупные, рискованно там убирать кого-то за год до выборов. А вот средненькие.... в назидание другим и для страха там можно кого-то убрать. Всех убрать нельзя, это невозможно. Но в некоторых, чтобы в остальных Божий страх поселился, убрать необходимо».     

Лояльный и способный

Политологи считают, что степень эффективности управления, по которой в Кремле будут оценивать работу нового главы Новгородской земли, заключается в том, насколько успешно он успеет поладить с местными элитами и «чтобы народ вел себя тихо».«Он из Кремля, руководитель одной из аналитических служб, к нему прислушиваются, молодой, абсолютно лояльный и способный, по мнению вышестоящих, наладить работу избирательной комиссии так, чтобы все «ходили по ниточке», – так характеризует нового и.о. губернатора Новгородской области Дмитрий Орешкин.

«Если придет Никитин, или подобного склада человек, технократ, мы бы хотели, чтобы его команда совсем по-другому подходила к решению экономических вопросов региона, – верит депутат Хиврич. – Ему 37 лет, он не член «Единой России». И это же не назначение, ему еще полгода предстоит готовиться к выборам, каким-никаким».

«В «Единую Россию» перейдёт спокойно, – меж тем считает новгородский политолог Михаил Шемановский. – Тут проблем вообще нет». Меж тем выборы, по мнению Шемановского, все равно не будут простыми. «Есть два важных региональных фактора, – поясняет политолог. – «Единая Россия» с Митиным здорово понизила свой рейтинг. Второй плохой фактор – «варяжский». И оба фактора нужно как-то преодолевать. Легко не изберётся. Очевидно, что Никитину придётся «пойти в народ», чего избегал Сергей Митин. Ему придётся прочёсывать территории личными встречами. Продавать личную харизму».

«В 2012 году на выборах были Митин и еще 2 человека, которых вообще никто не знал, – вспоминает Александр Фролов. – И они набрали по 10%. Их спойлерами сейчас принято называть. Я предполагаю, что новые выборы пойдут по той же схеме. Всех реальных кандидатов, вроде Афанасьева из «Справедливой России», коммунистки Ольги Ефимовой, их либо не пустят, либо выберут «кого надо».  

Однако Константин Хиврич уверен, что каждая политическая сила в регионе все же выставит своих кандидатов на выборах. «Даже тот же мэр Великого Новгорода, он вполне себе в рассвете сил, – считает политик. – Но если ставка делается на молодых, таких людей маловато, потому что серьезная зачистка была произведена Митиным, кого прикормили, кого «зачистили» в политическом смысле».

Каждый новый «топ-менеджер» региона, как правило, приходит с лозунгом «мы разгоним всю криминальную шушеру». По словам собеседников «Фонтанки», именно так было «испокон века» в Новгородской области. «Все те  фамилии, которые были при Прусаке, при Митине, сначала ушли вдаль, а потом опять появились, – разводит руками Александр Фролов. – Впрочем, Тельман Мхитарян сидит сейчас в Ухте. Первый вице-губернатор при Митине, кстати, тоже сел. Колю Беса, помню, нашли под Киевом, повешенным в камере, тогда Майдан начался».

«Сергей Герасимович активно привлекал к работе «представителей группировки», – отмечает политтехнолог Шемановский. – До сих пор они присутствуют в руководстве местной «Единой России». Для всех здешних маркеры «кто откуда вышел» очевидны и пока остаются».

Константин Хиврич, однако, рассказал, что недавно в регионе сменилось руководство следственного комитета и стали поднимать дела, которые были закрыты при Митине. «И я думаю, новый и.о. губернатора будет первое время этим занят», – уверен Хиврич. Шемановский тоже не исключает, что для местных элит переход власти в новые руки может оказаться болезненным: «Да, угроза уголовного преследования остаётся. Последний громкий сюжет – объявление в розыск бывшего вице-губернатора Кривицкого. Продолжение так называемого «дорожного дела». Без движений в этой сфере не обойдётся».

Если учитывать, что появление нового человека в регионе политологи в принципе напрямую связывают с подготовкой страны к выборам президента весной 2018 года, то и «избирательная кампания Никитина будет переформатированием всех электоральных процессов под президентскую кампанию», – говорит Шемановский.

Экономика «на грани заполаскивания»

Экономическую составляющую региона, в который вступает Андрей Никитин, эксперты считают «депрессивной». «В одном из колхозов рассказывали, что у них себестоимость молока 14 рублей, а покупают у них за 10 рублей, – приводит пример Александр Фролов. – А на следующий день в новостях говорят о том, как у нас растет сельское хозяйство. Это 2012 год. В колхозы шла разнарядка – «увеличить надои, вырастить картофель». И к лучшему с тех пор ничего не поменялось. Как можно поднять показатели? В одном районе Новгородской области живет 1000 человек. Там никогда не было сельхозугодий. Потом там открывается фабрика по упаковке (не производству) мёда, после чего сельхозпоказатели растут на 200%. По факту это 20 человек стоят, разливают мёд, привезенный из Башкирии».

«Как был у нас «Акрон» градообразующим предприятием, так он и остался (производитель минеральных удобрений, в течение 2017 года обязуется перечислить в городской бюджет около 25 миллионов рублей. – Прим. ред.), – смотрит на регион шире Хиврич. – Госдолг с полумиллиарда увеличился до 16 миллиардов рублей, это почти половина бюджета всей области».

«Долг у трети регионов, они в преддефолтном состоянии, многие никогда его и не вернут. Эти долги спишут, – меж тем настаивает Дмитрий Орешкин. – А вот выборы 2018 года сейчас главное».

Будет ли варяг греком

Журналисты, узнав о назначении врио главы Новгородского региона, уже назвали Андрея Никитина «варягом», то есть руководителем, приглашенным в область «из центра». Однако, как отметил сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такая постановка вопроса неверна. «Удивляет, когда говорят о варягах. Мы все граждане РФ, вне зависимости от того, кто где родился и работал, – напоминает и директор департамента АСИ по коммуникациям Игорь Карачин (именно АСИ до нового назначения возглавлял Андрей Никитин). – Если президент доверил такой пост и назначил врио губернатора Андрея Сергеевича Никитина, то это, наверное, говорит о том, что его опыт и профессиональные качества оценены по достоинству и у руководства страны есть уверенность, что он справится с возложенными на него задачами».

Врио главы Новгородской области Андрей Никитин прибудет в регион уже в понедельник вечером.

СМИ со ссылкой на источник в Кремле уже сообщали, что в ближайшее время в отставку будут отправлены сразу несколько губернаторов. Уже «пошли на выход» глава Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Новгородской области Сергей Митин.

«Следующим могут быть Худилайнен в Карелии, Рязанская область, – прогнозирует Дмитрий Орешкин. – Все эти регионы живут с «подачек» из центра. И в этом единство России в регионах. Кремлю нужны регионы слабенькие, но послушные. А хороший губернатор – это тот, который душит своих противников тихо», – подытожил Дмитрий Орешкин.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
ahiir
13 февраля 2017 г. 21:41
Цахес: И чем же вы мерили "немерено" — мешками, ведрами или метрами? Прямо у вокзала (автобусный и железнодорожный. оба приличной архитектуры) и по центральным улицам чистота и порядок. Автобусы нормальные. Троллейбусы, действительно, допотопные. Нелепая, на мой взгляд, затея Пруссака с электротранспортом в Новгороде. Нелепая и дорогая.
Цахес
13 февраля 2017 г. 20:46
Летом были в В.Новгороде. Сразу, прямо у вокзала бросилась в глаза нищета и разруха. Разбитые мостовые, облезлые дома, разрушенные поребрики и тротуары. А вель недавно был юбилей и городу было немерено выделено денег. Осталось очень тягостное впечатление. Странно, что губер сам уходит, а не "его ушли". Транспорт ездил по городу старый-престарый, перекрашенный. я уж не помню таких автобусов какого-то лохматого года. В общем впечатление удручающее осталось
Циник
13 февраля 2017 г. 20:33
Это система. Пилят на всех этажах. В Кремле все знают,но до поры только наблюдают и собирают компромат. Как только некий деятель станет неугоден компромат всплывает. На освободившееся место садиться новый деятель и занимается ровно тем же, распилом. Почему все по кругу? Дык,система же. Либо встроишься, либо перемелет и выкинет.
ptr78
13 февраля 2017 г. 20:06
Мракобесие все это
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