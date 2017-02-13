Еще
19:35 13.02.2017
Новость часа
18:41
«Петроградская» открыта для пассажиров
Пришлите свою новость!
19:35
На севере Петербурга нет света
19:33
У РПЦ и города нет денег на возрождение руин в Александро-Невской лавре
19:28
Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе
19:23
В Мариинском театре дадут премьеру «Записок сумасшедшего»
19:16
Абэ: Обсуждал с Трампом антироссийские санкции
19:10
Из-за жалоб пациентов в Петербурге за год уволили семерых врачей
19:07
Российская биржа закрылась разнонаправленно
18:57
На месте теплиц Таврического сада Смольный обустроит общественное пространство
18:53
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля
18:51
В Ленобласти потеплеет до +3
18:43
Лукашенко уберет из своей администрации каждого третьего
18:41
«Петроградская» открыта для пассажиров
18:38
Еврокомиссия: Финская экономика - одна из самых медленных в ЕС
18:37
Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков
18:30
"Спартак" проиграл "Рубину"
18:22
За 3 года застройщики Петербурга вложат в возведение детсадов и школ 68 млрд рублей
18:18
На набережной реки Карповки повторно организовали незаконную стоянку катеров
18:12
В программу реновации войдет поселок Песочный
18:08
Станция метро «Петроградская» закрыта на вход и выход
18:04
Верховный суд признал законной надстройку дома на Театральной площади
17:59
СК: По факту смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске возбуждено уголовное дело
17:53
Тимошенко поставила ультиматум президенту Украины
17:45
ФХР начала собственное расследование гибели воспитанника СКА в Подольске
17:37
В Выборге вспыхнул самолет
17:26
Евро опустился до минимума с июля 2015 года
17:22
Премия Bafta наградила «Ла Ла Лэнд» и Кейси Аффлека
17:14
Более 120 жертв ватрушек поступили в детскую больницу Петербурга этой зимой
17:08
Украинские силовики обстреляли из танков и минометов три села на юге ДНР
16:54
Врио главы Новгородской области Андрей Никитин прибудет в регион уже вечером
16:50
Проект «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» поборется в новой номинации премии «Серебряный меркурий»
16:46
Мизулиной в Совете Федерации поручили борьбу с сектами
16:42
"Зелёная карта" не подешевеет
16:30
«ДП»: Доля ретейлеров «О’Кей», «Лента» и X5 в Петербурге превысила установленный предел
16:28
В Петербурге двоих мужчин задержали за ночной променад с коляской
16:22
На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки
16:17
Американские десантники отстрелялись под Калининградом
16:13
Перестроенную Алексеевскую церковь на Чкаловском памятником не сочли
15:58
В Петербурге отчим метнул нож в голову падчерице
15:50
Приговор дипломату, вывезшему Антона Салонена из России, остается в силе
15:36
Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»
15:35
Стрелок по музею трамваев в Петербурге отделался условным сроком
15:29
«Невская застава» защитит «Аврору» от ледяного давления, любителей селфи и «зайцев»
15:27
В Приморском районе со стрельбой задерживали дорожного нарушителя
15:25
Лавров: Россия надеется на взаимодействие с Трампом в борьбе с терроризмом
15:21
Петербурженка едва не убила знакомого, пытаясь избавить его от мук любви
15:11
Депутаты ЗакСа просят Мединского не допустить слияния РНБ и Ленинки
15:06
Игорь Албин: Стадион, жетон, Афон и личные амбиции
15:04
Пекари отрицают дефицит пшеницы в России
14:56
Петербургский метрополитен вложит в инфраструктуру более 20 млрд
14:45
Клиенты ВТБ24 жалуются на неработающие карты
14:43
Комитет по культуре Госдумы напомнил гонителям «Матильды» о Конституции
14:38
В петербургских школах из-за гриппа и ОРВИ приостановлены занятия в 6 классах
14:29
1,8 млн пропали со счета петербургской фирмы в момент смены гендиректора
14:23
Суд не разрешил «Союзу» возобновить торговлю сувенирами у «Авроры»
14:19
Со свалки возле Aero на Пулковском шоссе забрали грузовики и бульдозер
14:15
Фото убийства российского посла получило главную награду World Press Photo
14:11
Оперная певица из Финляндии получила "Грэмми"
14:03
На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину
13:49
Путин временно поручил Никитину губернаторство в Новгороде
13:45
Большинство "Грэмми" присуждены Адели и Боуи
13:40
Минстрой предложил оборудовать многоквартирные дома газоанализаторами
13:36
Дорожники Петербурга готовятся к оттепели и гололеду
13:31
Воспитанник СДЮШОР СКА погиб в ледовом дворце подмосковного Подольска
13:24
В Петербурге строители вернули в бюджет 100 миллионов
13:14
Во дворе на Науки разлит кипяток: в размыв попали две машины
13:12
Был Митин - стал Никитин: В Новгородской области сменился глава
13:10
Песков: По встрече Трампа и Путина никакой конкретики
12:58
Штаб Макрона обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Франции
12:52
В рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в России произошли изменения
12:48
Уголовное дело помогло «Пилону» заплатить налоги
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
13.02.2017 19:28

Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе

Занимавшаяся подготовкой «Евровидения-2017» на Украине команда объявила о своем уходе из-за несогласия с политикой нового руководства оргкомитета конкурса, сообщает украинский портал «Страна».

Как указывается в сообщении команды конкурса, в декабре 2016 года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя.

«Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована», — сообщается в письме.

По словам членов команды, они неоднократно письменно и устно сообщали о своих претензиях руководство госкомтелерадио Украины, представителям кабмина.

«Известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к «Евровидению» не видит больше возможности продолжать работу над конкурсом на предложенных нам условиях», — резюмируется сообщение.

Ранее сообщалось, что на Украине отложили продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение».

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00

«Победа» позволит оплатить свои капризы

Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Команда по подготовке «Евровидения» на Украине объявила о своем уходе
Абэ: Обсуждал с Трампом антироссийские санкции
Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков
Мизулиной в Совете Федерации поручили борьбу с сектами
Американские десантники отстрелялись под Калининградом
Приговор дипломату, вывезшему Антона Салонена из России, остается в силе
Лавров: Россия надеется на взаимодействие с Трампом в борьбе с терроризмом
Фото убийства российского посла получило главную награду World Press Photo
Оперная певица из Финляндии получила "Грэмми"
Путин временно поручил Никитину губернаторство в Новгороде
Патриотизм выкупать будете?
В поисках последнего военного министра Империи
"Будьте проще и молитесь"
Февраль 1917: взгляд иностранца
В битве за Исаакий Путина не ждут
Петербургский код удачи не по зубам американским копам
Мы, нижеподписавшиеся
Как «Фонтанка» «Шалтая-Болтая» к Собчак возила
"Это мера устрашения"
«Чистая вода» не прошла через фильтр
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Акцию в Исаакиевском соборе остановила полиция

Ирина Тумакова/"Фонтанка.ру"

Протестующие образовали кольцо вокруг Исаакия

Новости компаний
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.