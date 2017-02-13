Абэ: Обсуждал с Трампом антироссийские санкции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 13 февраля рассказал в эфире телеканала NHK, что во время визита в США обсуждал с президентом Дональдом Трампом вопрос санкций в отношении России.

«Мы обсудили разные вопросы, включая антироссийские санкции», — сказал Абэ, отвечая на вопрос ведущего, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Абэ не раскрыл других подробностей разговора с Трампом на эту тему.

Также Абэ в интервью заявил, что во время своего визита в США смог заручиться пониманием со стороны американского президента Дональда Трампа по поводу важности ведения диалога с Россией, сообщает агентство «Киодо».

По словам Абэ, он довел до сведения Трампа намерение вести переговоры с Россией, целью которых будет урегулирование территориального спора. Отмечается, что данное намерение было воспринято с пониманием.