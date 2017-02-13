Российская биржа закрылась разнонаправленно
Фондовые торги 13 февраля в России закрылись разным движением индексов.
Биржевой индекс ММВБ по итогам дня понизился на 0,03% — до 2161,49 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,77% и составил 1173,17 пункта.
Фондовые торги 13 февраля в России закрылись разным движением индексов.
Биржевой индекс ММВБ по итогам дня понизился на 0,03% — до 2161,49 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,77% и составил 1173,17 пункта.
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