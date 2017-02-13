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21.02.2017 17:15
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«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

Купить квартиру за разумные деньги, и не в типовой безликой новостройке, а в доме с собственным неповторимым стилем - реально. Даже если речь идет не о центре города, а о ближайших его окрестностях. Формула успеха — комфорт и эстетика. Но надо знать, где искать*.
«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером

В новостройках Мурино ничего не стоит заблудиться. Многоэтажки друг от друга не отличить, глазу зацепиться решительно не за что. Типовые фасады, типовые решения, типовая жизнь. Многие думают, что эта скука — неизбежна, если речь не об элитном жилье запредельного класса.

Но ситуация изменилась, когда в 2015 году ГК «Арсенал-Недвижимость» вывела на рынок абсолютно новый квартал «YouПитер». Его уникальность — в сочетании разумной цены квартир и параметров, которые обычно присущи только жилью более высокой ценовой категории. Здесь покупатель может оценить не только качество внутренней отделки его будущей квартиры, но и внешнюю красоту дома, в котором он будет жить.

Архитектурная концепция квартала «YouПитер» эстетически продолжает многовековые культурные традиции Санкт-Петербурга. Разноуровневые фасады создают особый ритм, разрушающий стереотип «спального района», где ни одно здание не выделяется на общем сером фоне. А внутри этих особенных новостроек – трехметровые потолки, роскошь, обычно доступная только жителям исторического центра и обитателям «сталинок» в центральных районах. В таких квартирах много воздуха, и простора для интерьерных решений гораздо больше. В доме с высокими потолками можно разместить большую библиотеку, сыграть на дизайнерских элементах освещения, сделать двухуровневую спальню, соорудив модную «кровать-чердак» – полет фантазии ничем не ограничен.

Изюминка жилого комплекса – дизайнерская роспись в урбанистическом стиле с панорамами Санкт-Петербурга в холлах. Она разработана специально, чтобы отразить дух города, но в современном динамичном формате.

Еще одна важная особенность — витражное остекление фасадов. Такое решение обычно используется при проектировании дорогих бизнес-центров, но ГК «Арсенал-Недвижимость» впервые применила его в жилищном строительстве. Фасады квартала «YouПитер» – комбинированные. На нижних этажах стены выполнены из кирпича, снаружи утеплены, оштукатурены и окрашены. А вот на четырех верхних и самом последнем, техническом, этаже фасад вентилируемый, но при этом теплый. Дело в том, что вместо обычной в таких случаях керамогранитной плитки в качестве финишного отделочного материала использованы стеклопакеты в алюминиевом профиле системы «Доксал». А в местах, где соединяются «тёплые» и «холодные» части фасада применены специальные термо- вставки.

Оконные блоки последних этажей, также как и витражный профиль, делаются из алюминия. На последнем этаже по всему периметру здания выполнен фриз высотой 1,7 сантиметра из окрашенной в белый цвет оцинкованной стали. Стеклопакеты в системе навесного вентилируемого — это не только красиво, но и выгодно. Они способствуют сохранению тепла в здании, а значит, экономят средства его жильцов.

Эстетика должна быть практичной. Этот принцип реализуется в «YouПитере» во всем. На территории квартала предусмотрены надземный паркинг на 186 машиномест, детский сад и фитнес-клуб «Olymp» с бассейном, площадью 3 600 кв.м. В двух шагах от нового квартала силами ГК «Арсенал-Недвижимость» построена средняя школа, которая открылась 1 сентября прошлого года. А что может быть лучше, чем школа, до которой не надо добираться на общественном транспорте или через оживленные автомагистрали?

Квартал «YouПитер» эстетически продолжает многовековые культурные традиции Санкт-Петербурга и по праву может считаться продолжением великого города. Ведь работа над его проектом велась в сотрудничестве с Санкт-Петербургским Союзом художников. Отсюда — новизна дизайнерских решений и взвешенный, поистине петербургский стиль. Работы в самом разгаре — а это значит, что время для покупки жилья по выгодной цене еще не упущено. Лучшие художники города займутся внутренним убранством жилых домов. А снаружи, на территории «YouПитера», будут размещены работы современных петербургских скульпторов. Квартал станет первым в своем роде проектом, сочетающим красоту и комфорт по разумной цене. Жизнь здесь станет доступной привилегией для тех, кто ценит стиль, но не стремится пускать пыль в глаза. А это — в характере истинных петербуржцев.

 

Справка о ГК "Арсенал-недвижимость"

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