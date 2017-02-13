На месте теплиц Таврического сада Смольный обустроит общественное пространство

Участок бывшей фирмы «Цветы» в Таврическом саду Петербурга превратится в рекреационное пространство для горожан. Его 30 декабря 2016-го приобрел комитет имущественных отношений почти за миллиард рублей.

Как сообщил корреспонденту "Фонтанки.ру" 13 февраля вице-губернатор Игорь Албин после эфира на «Фонтанка.Офис», город выкупил участок на Потемкинской улице, 2, чтобы избежать его застройки жильем. Пока что детальный проект использования земли не разработан.

Участок площадью 2,7 га с тремя зданиями Смольный выкупил у банка «Санкт-Петербург». Структура получила его в 2011-м из-за долгов ООО «Потемкинская» Алексея Редозубова за 635 млн рублей.

Внешний облик бывших теплиц не защищен законом, но здания находятся на территории федерального памятника — Таврического сада. На ней по закону запрещено новое строительство, а также — увеличение объемов уже существующих зданий.