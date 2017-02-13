«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля

Хоровод недели приключился на выходных. «Кучка маргиналов и провокаторов», как называют противников передачи Исаакиевского РПЦ в партии власти, окружила Исаакий тройным живым кольцом. Тройным, Карл.

А перед этим вокруг Исаакиевского собора несколько сотен человек прошли с хоругвями. В епархии зачем-то пишут, что их было шесть тысяч. Путают с чудом о пяти хлебах, не иначе.

Петербургу показали стадион, который ждали больше десяти лет. Мы там были. Мед-пиво, правда, не пили. Даже сосиску добыть не удалось.

А вице-губернатор Игорь Албин в студии [Фонтанки.Офис] рассказал все про стадион, жетон и Афон. И про то, не маловато ли королевство.

Среди жертв красного террора 1918–1919 годов, захороненных у Петропавловской крепости, обнаружили останки, которые могут принадлежать Михаилу Беляеву, последнему военному министру Российской империи. И целый кружок расстрелянных юных эсерок.

А в одной из школ Ленобласти придумали, как монетизировать движение «Бессмертный полк». По школе ходит непонятно кто и за 700 рублей предлагает сфотографировать детей в военной форме. Родители, будьте бдительны.

Житель Хабаровска приехал в Петербург в командировку и лишился элитной иномарки за 8,5 млн. Это Питер, детка, здесь даже дорогие понты выглядят как дешевые.

Депутат петербургского ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев просит привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти своего коллегу из Государственной думы Виталия Милонова. Милонов сказал, что предки депутатов Вишневского и Резника варили христиан в котлах. Социальные сети визжат от восторга.