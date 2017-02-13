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13.02.2017 18:43

Лукашенко уберет из своей администрации каждого третьего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», который предусматривает сокращение числа государственных служащих в администрации на 30%. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Документ принят в целях совершенствования деятельности администрации президента Беларуси, оптимизации ее структуры и численности», — уточняет пресс-служба Лукашенко.

Как отмечается, актуализированы функции администрации президента и вводятся две новые должности помощников главы государства. Также предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря президента Белоруссии.

Данный указ вступит в силу 1 мая 2017 года.


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10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
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В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
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Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
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Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
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