«Петроградская» открыта для пассажиров
Жители Петербурга вновь могут воспользоваться станцией метро «Петроградская» с половины седьмого вечера 13 февраля. Найденный предмет, из-за которого закрывали станцию, не представляет опасности.
Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», станция открыта на вход и выход в 18:32. Никаких взрывоопасных предметов сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.
Напомним, «Петроградская» закрылась в 17:57 из-за найденной в верхнем вестибюле бесхозной коробки.