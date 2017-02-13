За 3 года застройщики Петербурга вложат в возведение детсадов и школ 68 млрд рублей

Около 11 млрд рублей потратят на строительство социальной инфраструктуры девелоперы Петербурга в 2017 году. В следующие 2 года инвестиции составят еще 57 млрд рублей.

Как сообщает 13 февраля городской комитет по строительству, в этом году застройщики планируют сдать 3 школы, 19 детсадов, 3 офиса врачей общей практики.

Это близко к итогам прошлого года. В 2016-м компании вложили в «социалку» 10,5 млрд рублей. Половина построенных объектов передается городу бесплатно или на условиях льготной аренды.