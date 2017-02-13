Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков
Нам надоели обтекаемые мнения взрослых. Мы нашли правильных экспертов. Они не врут, потому что им от 6 до 12 лет. К тому же за их словами следит инспектор по делам несовершеннолетних в отставке, журналист Вышенков. Смотрите пилотный выпуск "Детской комнаты "Фонтанки"".
Первую правду, что мы экспериментально обсудили, – стена Трампа. Понятно, что у него там своя Мексика. А вот наши школьники тоже назвали мигрантов дурными, но отказались отгораживаться. И честно обозначили причину. Она не понравится родителям. Уважаемые взрослые, слушайте внимательно.