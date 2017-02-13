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13.02.2017 18:18

На набережной реки Карповки повторно организовали незаконную стоянку катеров

 

Сотрудники яхт-клуба «Петроградец» во второй раз незаконно разместили на набережной в Петроградском районе Петербурга площадку для хранения судов. Администрация района 4 года назад уже ловила любителей водного транспорта на самовольной установке ограждений.

Как сообщает администрация Петроградского района 13 февраля, нелегальная стоянка расположена на участке набережной реки Карповки от Аптекарского до Петропавловского моста. Парковка яхт и катеров ограничена забором: чтобы въехать на нее, нужно открыть ворота.

Раньше у яхт-клуба был договор аренды, но администрация расторгла его еще в 2005 году, а в сентябре 2013 года участок был освобожден от каких-либо объектов. Тем не менее в ходе недавнего рейда сотрудники комитета по благоустройству вновь обнаружили настойчивых нарушителей на том же месте.

За незаконное занятие земельного участка КоАП РФ предусматривает штраф для юрлиц в размере 100 тысяч рублей.


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