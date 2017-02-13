Верховный суд признал законной надстройку дома на Театральной площади

Реконструкцию и надстройку дома Мордвиновых, регионального памятника Петербурга, признал законным Верховный суд. Против перестройки под апарт-отель выступали градозащитники и депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Как сообщил 13 февраля комитет по охране памятников (КГИОП), суд не стал рассматривать жалобу, поскольку у комитета были достаточные правовые основания для выдачи разрешений. Отказ был вынесен 24 января.

«Мегахаус» снес большую часть здания на Глинки, 4, выходящего на Театральную площадь, еще в августе 2015 года. Компания намерена увеличить площадь особняка в 4 раза и надстроить этаж и мансарду.

Против проекта выступили градозащитники. Закон разрешает «приспособление» памятников, а не их реконструкцию, объясняли они.

В феврале 2016-го Куйбышевский районный суд поддержал градозащитников и признал перестройку дома незаконной. Однако городской суд отменил это решение. Теперь правомерность согласований КГИОП подтвердил Верховный суд.

Не удалось оспорить надстройку дома и прокуратуре. Она также проиграла суд с КГИОП.

По данным базы СПАРК, с августа 2015 года компанией «МегаХаус» владеет латвийский банк Rietumu Banka AS.