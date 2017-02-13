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13.02.2017 20:03
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Смольный снова выгнал строителей с Крестовского

Подрядчик, отвечающий за благоустройство намыва у стадиона на Крестовском острове, отстранен от работы. На петербургских чиновников москвичи жалуются президенту Путину.
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
архив/ Георгий Поляков/Интерпресс

Московская компания «Леокам», которая к ЧМ-2018 должна благоустроить намыв у стадиона на Крестовском, решила воевать со Смольным. В распоряжение «Фонтанки» попало обращение представителей «Леокама» к президенту страны. В нем строители, которые зашли в город еще при поддержке соратников Марата Оганесяна, объяснили, почему отказались от петербургского контракта на 1,7 миллиарда рублей. И предупредили: ФСБ проверит искусственную землю у стадиона, потому что в нее «недоложили песка» на 600 миллионов.

«Фонтанка» изучила послание президенту, посвященное мегастройкам Петербурга (письмо датировано 01.02.2017 года). В нем сообщается о срыве работ на Крестовском острове, решении «Леокама» покинуть стройплощадку и расторгнуть госконтракт, а также о том, что предыдущий подрядчик мог нанести ущерб бюджету Петербурга.

Кратко напомним историю намыва в районе Крестовского острова. Искусственно созданный земельный участок был нужен городу для обустройства территории у стадиона, под объекты инженерной инфраструктуры и вестибюль станции метро «Новокрестовская».

В январе 2015 года госконтракт на «создание искусственного земельного участка» площадью 16,6 га в западной части Крестовского острова за 2,2 миллиарда рублей получила московская компания «Интэкс» (входит в Группу «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова).

Контракт на 1,7 млрд рублей по благоустройству намыва у строящегося стадиона получил «Леокам». Забавно, что генподряд с заказчиком компания подписала 6 апреля 2016 года, то есть в день, когда в комитете по строительству сменился руководитель: на смену креатуре и экс-советнику вице-губернатора Марата Оганесяна Михаилу Демиденко пришел экс-глава ГУП «Дирекция транспортного строительства» Сергей Морозов. Именно при Оганесяне, который сегодня находится в СИЗО по делу о хищении 50 млн рублей, москвичи массово пошли на петербургский рынок госзаказа.  

В письме президенту несколько раз подчеркивается, что именно Сергей Морозов в 2016 году начал вынуждать компанию покинуть стройплощадку на Крестовском острове.

Свой конфликт со Смольным в «Леокаме» объясняют тем, что переданная им для благоустройства намывная территория оказалась «бракованной», о чем и было сообщено Морозову еще летом прошлого года.

«Нашей компанией было зафиксировано отклонение от проектных решений, нарушение технологии производства работ и отсутствие специализированных материалов», – говорится в письме. Главные претензии: сдвиг красной линии намывной территории примерно на один метр, нехватка щебеночных свай, а также недосып объемов песка и несоответствие проекту категорийности песка, то есть песок первой категрии мог быть заменен на песок второй, более дешевой, категории.

Как сообщил «Фонтанке» управляющий партнер Юридической группы «Центр правового обеспечения» Максим Бикмурзин, представляющий интересы «Леокама», по результатам экспертизы может оказаться, что манипуляции с песком при намыве территории помогли снизить стоимость работ на сумму до 600 миллионов рублей.

Представители «Леокама» намекают, что этой информацией уже заинтересовались в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Еще одна претензия «Леокама» заключается в том, что Смольный не передал им исходно-разрешительную документацию, согласованные сметы и основополагающий документ – разрешение на строительство. Тем не менее в апреле 2016-го генподрядчик все же начал выполнение тех работ, которые можно было выполнить без вышеперечисленных документов. Первый и единственный аванс – 225 млн рублей – «Леокам» получил в начале июня.

Как утверждают в компании, освоено было 230 млн рублей. Однако на сегодняшний день Смольный зачел только работы на сумму 93 млн рублей. Проект строительства генподрядчику до сих пор не представлен, и, как утверждают представители московской компании, в сентябре 2016 года ООО «Леокам» в императивном порядке было объявлено условие передать исполнение контракта петербургской компании «Возрождение». Москвичи на тот момент отказываться от контракта не захотели.

Глава комитета по строительству Сергей Морозов по телефону кратко сообщил «Фонтанке», что информация, предоставленная «Леокамом», полностью не соответствует действительности, а также добавил, что на днях в Смольном состоялось совещание с представителями «Леокам», по итогам которого комитет выскажет свою окончательную позицию и перечислит свои претензии к генподрядчику.

Но для «Фонтанки» Морозов анонсировал: «Информация про «забраковку» участка – голословные обвинения, которые не подтвердились замерами. Акты о выполненных работах комитет не подписывает «Леокаму» из-за низкого качества производимых работ. Есть вопросы к квалификации подрядчика. Мы предотвратили их попытку заменить без экспертизы такие материалы, как грунт, шпунт». В компании «Интэкс», которая намывала большую часть земли у стадиона, на запрос «Фонтанки» не ответили.

Будущее объекта по благоустройству намывной территории у Крестовского острова пока непонятно. Скорее всего, со дня на день руководство Петербурга заведет туда другого генподрядчика. Вероятно, работу доделает «Возрождение». Представители НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» напомнили «Фонтанке», что в марте 2016 года они пытались получить данный контракт, и подтвердили, что в сентябре комстрой  предлагал им подключиться к работе, но комментировать перспективы сотрудничества со Смольным отказались.   

В январе 2017 года «Леокам» и Смольный практически одномоментно пришли к мысли о расставании, направив друг другу уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. «Леокам» опередил комстрой на 10 дней, преследуя цель не попасть в реестр недобросовестных поставщиков, что закрывало бы им возможность участия в других госконкурсах. В комитете по строительству не захотели отпустить москвичей с миром, и 27 января «Леокаму» было направлено уведомление о расторжении контракта, а 31 января в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск комитета о признании недействительным одностороннего отказа «Леокама». Если Смольный выиграет процесс, то «развод» сторон юридически все же состоится по инициативе Смольного. Рассмотрение иска назначено на 21 марта.

Екатерина Кураева,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

«Леокам» - московская строительная фирма, которая позиционирует себя как исполнителя услуг по проектированию и строительству наружных и внутренних инженерных сетей. По данным системы «Спарк», собственником ООО «Леокам» на 100 процентов является Оганес Гарибян. В портфолио компании указаны несколько объектов на территории Москвы и Московской области, которые гораздо скромнее подрядов в Санкт-Петербурге. Это строительство наружных сетей водоснабжения, инженерных сетей в Доме правительства Московской области, в ледовом дворце, при строительстве жилищных комплексов и торговых центров.

В начале 2016 года москвичи получили субподряд на непосредственно на стадионе на Крестовском острове и за 400 млн руб занялись инженерными сетями, отделкой фасадов и благоустройством. В апреле был получен уже генподряд - по благоустройству прилегающей к стадиону территории. В контракте объект именуется как «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Приморский парк победы» и строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25». «Леокам» по итогам конкурса обошел троих конкурентов: «Лендорстрой-2», «Мостострой-12» и ПО «Возрождение». По условиям контракта, в 2016 году генподрядчик должен был освоить 290,6 млн рублей, в 2017 году - 1,5 млрд рублей.

Летом 2016 года «Леокам», как и ряд других субподрядчиков, поддержал позицию Смольного о рассторжении контракта с «Трансстроем».


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комментарии пользователей (1)
Udel
13 февраля 2017 г. 21:41
Предсказуемо? Ну-да (да-ну)...
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