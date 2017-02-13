СК: По факту смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено 13 февраля после смерти подростка в ледовом дворце «Витязь» города Подольска Московской области.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, по предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась острая респираторная вирусная инфекция, отек легких. Каких-либо повреждений, которые могли привести к смерти, на теле мальчика не обнаружено. Уголовное дело, однако, возбуждено по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Заметим, что, по данным местных СМИ, после тренировки в раздевалке была драка с участием подростка. Один из хоккеистов якобы разнимал конфликт и дважды ударил Солнышкина под дых. Ребенок якобы начал задыхаться, у него пошла кровь. После чего в ледовый дворец вызвали скорую.

Напомним, 14-летнего Илью Солнышкина нашли без сознания в раздевалке ледового дворца «Витязь» в Подольске 11 февраля. В больнице юный хоккеист скончался.

Илья занимался хоккеем с 5 лет, проблем со здоровьем не было. По данным «Фонтанки», Илья Солнышкин с 2008 года по осень 2016-го был капитаном команды СДЮШОР СКА 2003 года рождения.

В составе команды он был чемпионом Санкт-Петербурга, серебряным призером чемпионата Санкт-Петербурга, трехкратным бронзовым призером городского чемпионата и обладателем Кубка Санкт Петербурга.

В юношеский подольский «Витязь» мальчик перешел играть в сентябре 2016 года.