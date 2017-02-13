Тимошенко поставила ультиматум президенту Украины

Глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрея Парубия, если до конца дня, 13 февраля, в Раде не будет восстановлена регистрация проекта закона об отставке главы правительства страны.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, передает Lenta со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд», — сказала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» указала, что 10 февраля в Раде был зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана. Через несколько часов после этого документ с сайта парламента убрали. По мнению политика, без указания председателя Рады Андрея Парубия такого случиться не могло.

Тимошенко добавила, что считает необходимой отставку премьера из-за двукратного падения ВВП, гиперинфляции, уничтожения малого предпринимательства, увеличения тарифов на ЖКХ, понижения социальных стандартов.