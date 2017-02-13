ФХР начала собственное расследование гибели воспитанника СКА в Подольске

Федерация хоккея России (ФХР) начала собственное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник СДЮШОР СКА, а ныне подмосковного «Витязя» Илья Солнышкин, об этом 13 февраля сообщает сайт ФХР.

"По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов. Сегодня вечером состоится заседание Совместной дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР «Витязь» (Подольск), причастных к трагическому инциденту", – говорится в сообщении ФХР.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что 14-летнего Илью Солнышкина нашли без сознания в раздевалке ледового дворца «Витязь» в Подольске 11 февраля. В больнице юный хоккеист скончался. Как 13 февраля сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, ребенку стало плохо вечером после тренировки. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. По факту проводится доследственная проверка. По данным «Фонтанки», Илья Солнышкин с 2008 года по осень 2016-го был капитаном команды СДЮШОР СКА 2003 года рождения. В юношеский подольский «Витязь» мальчик перешел играть в сентябре 2016 года. По данным местных СМИ, после тренировки в раздевалке была драка с участием подростка.