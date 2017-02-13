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13.02.2017 17:35

Сбербанк открыл в Петербурге еще два офиса для людей с нарушениями слуха

Сбербанк открыл в Петербурге еще два офиса для людей с нарушениями слуха
ПАО «Сбербанк России»

В Выборгском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга появились еще два офиса Сбербанка, где работают сотрудники, владеющие языком жестов.

Северо-Западный банк Сбербанка продолжает воплощать в жизнь проект «Особенный офис», создавая доступную финансовую среду для людей с разными формами инвалидности.

Теперь для обслуживания клиентов с нарушениями слуха нет барьеров в общении в офисах Сбербанка на проспекте Энгельса, 124 и Московском проспекте, 3.  

«В ближайшее время по согласованию с петербургским отделением Всероссийского общества глухих мы откроем еще один такой офис в Центральном районе Санкт-Петербурга», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

«В конце прошлого года мы подписали соглашение о сотрудничестве и еще только строили планы об организации полноценного банковского обслуживания людей с нарушениями слуха. Приятно, что уже в начале года мы видим их конкретное воплощение и принимаем активное участие в этой работе Сбербанка», – отметил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Олег Дуркин.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге работают четыре офиса Сбербанка, где клиенты с нарушениями слуха могут обслуживаться специалистами, владеющими жестовым языком. Помимо названных выше, такие офисы есть в Невском районе на ул. Бабушкина, 111 и в Московском районе по адресу Московский проспект, 189.

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    

 

 


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