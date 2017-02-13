Жилье рядом со станцией метро выбирают преимущественно молодые люди

Еще
13:46 14.02.2017
Новость часа
13:30
"Пролетарскую" открыли: нашлась хозяйка бесхозного предмета
Пришлите свою новость!
13:42
У техника компьютерной фирмы в переулке Слепушкина отняли сумку с 5 миллионами
13:36
Смольный открыл обсуждение проекта реконструкции Конюшенного ведомства
13:30
"Пролетарскую" открыли: нашлась хозяйка бесхозного предмета
13:27
На КАД горит молоковоз
13:23
В Петербурге побит температурный максимум за 22 года
13:19
Полтавченко поручил продлить сроки программы материнского капитала
13:12
В защиту Путина: Кто посягнет на президентскую честь, и что за это будет?
13:11
Полтавченко на заседании правительства уволил зампреда комитета
13:11
Автор коммерческой акции "Летопись - Бессмертный полк" объяснил свой интерес к школам Петербурга
13:06
Смольный предложил убрать Университет Лесгафта из центра Петербурга
13:03
В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада
12:59
«Пролетарская» закрыта на вход
12:57
Рабочий Гатчинского завода пластмасс развешивал наркотики на производстве
12:50
Советник Трампа Флинн уволился из-за переговоров с Россией
12:39
В Донецке после обстрела произошел взрыв на химическом заводе
12:33
На месте недостроенного бассейна на Среднем проспекте построят жилье
12:28
Пожарного инспектора в Петербурге будут судить за совмещение работы и бизнеса
12:20
Петербурженка ударилась головой об автобус, перебегая дорогу на «красный»
12:17
Финны выпустят современную версию Nokia 3310
12:11
ФАС оштрафовала Кронштадтский морской завод за предоставление неверных сведений о ремонте «Авроры»
12:05
В Кронштадте у коммерсантов забрали шубы на 800 тысяч
12:04
Противоугонная система «Паутина» запущена в двух районах Петербурга
11:38
ФХР отстранила тренеров "Витязя-2003" после смерти 14-летнего игрока
11:21
В Москве напали на инкассаторов: один налетчик застрелен
11:17
ВЦИОМ: Большинство россиян ничего не знает о гомеопатии
11:11
В ЗВО объявили внезапную проверку боеготовности
11:09
Петербургу написали три сценария экономического развития
10:58
Рязанский губернатор заявил о своей отставке
10:52
РФ начала производство С-400 для Китая
10:46
В автосервисе на Учительской горела дорогая иномарка
10:40
Суд рассмотрит дело о контрабанде наркотиков по почте из Панамы в Петербург
10:34
Полтавченко представил правительству нового вице-губернатора
10:33
Финляндию "косит" норовирус
10:27
На Васильевском острове после ремонта открыли движение на двух улицах
10:21
"Квадрат": Возможная отмена приватизации не вызвала ажиотажа в Петербурге
10:15
Топор стал орудием угона на севере Петербурга
10:09
Полсотни кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" во время перехода к берегам Сирии
10:03
Незрячие теперь смогут «увидеть» Исаакиевский собор
09:57
Финляндия отмечает День друзей
09:49
ЦБ проверит, как российские банки защищены от хакеров
09:41
Шиномонтаж на Митрофаньевском «брали» с ножом, вилкой и арбалетом
09:33
Приезжему лжеминеру приглянулся дом на Стародеревенской
09:25
В Петербурге расследуют странное ДТП с участием подростка
09:17
Петербуржца подозревают в надругательстве над пятилетним ребенком
09:09
Петербургского школьника развращали в гостях
09:01
В деле об изнасиловании на АЗС на Петергофском появился подозреваемый
08:53
Ночью в Петербурге полыхали гараж и три легковушки
08:45
В НИИ скорой помощи спасают жителя Купчино после падения из окна
08:37
Экс-губернатора Хорошавина доставили на Сахалин, где пройдет суд
08:29
Трое мужчин пострадали в аварии на Приозерском шоссе
08:21
CNN сообщил об отставке советника Трампа по безопасности Майкла Флинна
08:13
5 расчетов тушили горевшую квартиру в Стрельне
08:05
На Бали пятый день ищут пропавшего петербургского дайвера
03:01
Мастер перформанса из Швейцарии искупается в осколках
02:48
В петербургский музей поступила запрещённая книга с автографом Ахматовой
00:48
16-летние хоккеисты сборной России победили сверстников из Турции со счётом 42:0
00:40
Акции Apple выросли до нового исторического максимума
00:24
Трамп: О масштабах проблем США я даже не догадывался
00:14
КС решит, можно ли повысить выплаты за ДТП
00:11
Dow Industrial вырос до нового исторического максимума
13/02
Жулиану: Если предложат Китай, буду крепко думать
13/02
Renault показал сверхлегкое сиденье
13/02
Путин поздравил сербов и их президента. С Днём независимости и днём рождения
13/02
Электричество поступает в дома на севере Петербурга по обычной схеме
13/02
КС изучит выборное законодательство по просьбе адвоката Трунова
13/02
Мировые цены на нефть снижаются
13/02
Трамп пообещал «очень жестко» заняться КНДР
13/02
Суд во Франции снял арест с выплат российским компаниям по делу ЮКОСа
13/02
В Голландии открыт заказ на летающие автомобили
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
14.02.2017 12:30

Жилье рядом со станцией метро выбирают преимущественно молодые люди

Квартиры у метро предпочитают три категории покупателей. Это молодые люди (до 25-27 лет), инвесторы, сдающие жилье студентам, и люди, долго прожившие в двух шагах от метро и не готовые рассматривать иные возможности, даже если сами ездят на машинах.*
Жилье рядом со станцией метро выбирают преимущественно молодые люди
«Ленстройтрест»

К такому выводу пришли специалисты ГК «Ленстройтрест» по результатам ряда исследований жилой среды и потребительских предпочтений. При этом покупателей, выбирающих жилье по параметру близости к метро, переубедить практически невозможно.

В ходе исследования аналитики компании провели глубинные интервью с несколькими десятками петербуржцев, в течение года купившими квартиры у разных застройщиков. Эти интервью позволили также выяснить, что отношение покупателей к территории, на которой расположен объект недвижимости, зависит еще, как минимум, от трех факторов:

Эмоциональная привязанность к территории. Имеется в виду узко очерченная территория, откуда человек в принципе не хочет уезжать по тем или иным причинам – провел здесь детство, нравится архитектура и пр. Особенно это характерно для территорий с понятными границами: Васильевский остров, Гатчина, Колпино.

«Клановость». Территория, где живут родные и близкие, поэтому легко друг другу помогать и ходить в гости. Родители часто покупают подросшим детям жильё неподалеку от себя. Взрослые дети, которые покупают жильё для своей семьи, стараются не уезжать от родителей далеко (чтобы бабушки помогали с детьми) либо приобретают квартиры для родителей рядом с собой.

Сектор города. Привычная территория, которая кажется удобной для проживания. Как правило, это сектор, где человек привык перемещаться: жить, работать, ездить к друзьям. Когда человек утверждает, что выбирает определённое место жительства, на самом деле он рассматривает довольно широкий сектор города и границы с областью. Если нет эмоциональной привязанности к территории и фактора «клановости», диапазон выбора – около 1/3 города. На этой территории транспортная доступность воспринимается как «хорошая».

– Любопытно, что объекты, которые находятся в знакомом секторе, считаются объектами с «хорошей» транспортной доступностью («близко»). Остальные, по мнению покупателей, имеют «плохую» транспортную доступность («далеко»). При этом реальная удалённость сравниваемых объектов от центра, от метро или КАД может быть одинаковой, – отмечает член совета директоров компании «Ленстройтрест» Дмитрий Карпушин.

При этом основной целью приобретения недвижимости для покупателей по-прежнему  является улучшение собственных жилищных условий, что подтверждается и результатами опроса с XXXIII Ярмарки недвижимости. Так, 74% респондентов планируют улучшить свои жилищные условия: в т.ч. для 40% респондентов – это приобретение первой квартиры, для 37% – покупка более комфортной, просторной квартиры. Доля инвестиционных покупок – 15% (апрель 2016 – 13%). Доля респондентов, имеющих опыт приобретения жилья – 47% (апрель 2016 – 41%).

Кроме того, при проектировании тех или иных ЖК застройщики должны учитывать, что выбор потребителей и требования, предъявляемые ими к жилью, напрямую зависит от их образа жизни. Исследование выявило четыре основные группы покупателей или четыре «образа жизни».

  • Образ жизни №1. Характерен для одиноких молодых людей и семейных пар без детей. В основном, связан с территориями вне дома и вне жилого квартала. Наиболее притягательным местом для этой группы не только в выходные, но и в будни выступает центр города: выставки, кино, кафе. На выходных активность обусловлена увлечениями: кто-то предпочитает уезжать за город (лыжи, сноуборд, рыбалка), кто-то стремится в центр, чтобы поучаствовать в городских квестах или прогуляться в «Галерее».
  • Образ жизни №2. Характерен для семейных пар с маленькими детьми: папа работает, мама сидит с детьми дома. Чаще всего ежедневная активность (в первую очередь – мамина) ограничивается территориями в пешей доступности от дома: магазин, детсад, школа, кружки и секции для детей, площадка или парк для прогулок, поликлиника. Вечером – отдых перед телевизором или чтение. На выходных либо проводят время с детьми (прогулки в парке по соседству), либо ездят в ближайший ТЦ (шопинг, развлечения). Летом выезжают за город.
  • Образ жизни №3. Характерен для семейных пар с подросшими детьми. Такая семья становится более мобильной и больше времени на выходных проводит вне дома и квартала (лыжи, велосипеды, пикники, озера либо театры, музеи, прогулки по городу). Больше времени уделяется занятиям и образованию детей: родители, чаще всего – мамы, водят детей по секциям, спортивным и музыкальным школам. Кружки и секции предпочтительно около дома, но если ребёнок обучается чему-то или чем-то увлекается серьёзно, то его могут возить и в другой район. Покупки совершают, в основном, в гипермаркетах. Летом у многих жизнь перемещается на дачу.
  • Образ жизни №4. Характерен для семейных пар или одиноких со взрослыми детьми, а также для пенсионеров. Как ни странно, между пенсионерами и семьями со взрослыми детьми не так уж много отличий: пенсионеры чуть менее энергичны, а у «взрослых» меньше свободного времени. Обе категории уже могут себе позволить проводить время, ориентируясь на собственные увлечения, как и приверженцы «Образа жизни №1». Но за некоторыми исключениями зона активности – как у последователей «Образа жизни №2» – снова смещается ближе к дому: магазины, поликлиника, бассейн, парк, сквер, при наличии внуков – детские площадки для прогулок. Лето обычно проводят на даче.

 

"На правах рекламы"

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 13:09

Совершить покупку в Интернет-магазине квартир теперь возможно

Компания Navis Development Group совместно со своим эксклюзивным брокером АН «МЕТРЫ» протестировала и внедрила новую услугу – покупку квартиры он-лайн.
«Эталон»
14.02.2017 10:39

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android

14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28

Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»

Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
В Госдуме приняли поправку о бессрочной бесплатной приватизации
Эксперт: Налоговая практика не способствует выходу рынка аренды жилья из тени
Бесплатную приватизацию жилья в России хотят продлить до 2019 года
В «Новом Сертолово» введен в эксплуатацию детский сад
Правительство отменяет программу субсидирования ипотеки
За январь в Петербурге сдали полмиллиона квадратных метров жилья
«Главстрой-СПб» возглавил Александр Лелин
«Строительный трест» через суд выселил гаражный кооператив с Малой Бухарестской
Конституционный суд рассмотрит запрос парламента Петербурга о правилах застройки 7 февраля
Жилье рядом со станцией метро выбирают преимущественно молодые люди
Петербург нарастит школы и детсады за счет инвесторов
Смольный снова выгнал строителей с Крестовского
Как выбрать офис, идеально подходящий для вашего бизнеса: пять правил
Янила Кантри: ярмарка будущего?
Кто сжигает самострой?
Банкротство минует дольщиков «Элиса»
Застройщикам открыли электронное окно
О чем говорит финансовая отчетность застройщика?
Что нужно знать о недвижимости в 2017 году
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Митрофаньевском тупике полыхало здание склада

Строить ли стену Трампа вокруг Петербурга, решают дети и Вышенков

Семь самых романтических финских песен

На Большой Пушкарской, где молотками били бизнесмена, сожгли машину

Как из-за голода в Финляндии в Петербурге вокзал построили

Петербургский чиновник сдержал обещание и ездит на велосипеде даже зимой

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 13:09
Совершить покупку в Интернет-магазине квартир теперь возможно
Компания Navis Development Group совместно со своим эксклюзивным брокером АН «МЕТРЫ» протестировала и внедрила новую услугу – покупку квартиры он-лайн.
«Эталон»
14.02.2017 10:39
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для Android
14 февраля Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение дляAndroid. Удобный, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда выбрать желаемую квартиру в любом объекте Компании.
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
Navis Development Group
13.02.2017 12:49
В ЖК «Шотландия» начали работать шоурумы
В малоэтажном жилом комплексе «Шотландия», от Navis Development Group в Агалатовском сельском поселении, начали работу шоурумы квартир с отделкой и меблировкой.
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
ЖК «Образцовый квартал 2»
10.02.2017 17:17
ЖК «Образцовый квартал 2» аккредитован по военной ипотеке в Связь-Банке
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории проекта «На Царскосельских холмах».
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
09.02.2017 14:01
Дом №15 ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №15 в квартале «Солнечный» в Мурино. Дом рассчитан на 556 квартир, общей площадью около 25 000 кв. метров.
Setl City
09.02.2017 13:07
Setl Group вновь в тройке крупнейших застройщиков России
Согласно рейтингу, составленному Национальному объединению застройщиков жилья (НОЗА), холдинг Setl Group занял второе место в России по объёму строящегося жилья с показателем почти 1,6 млн. кв. м.
ГК Эталон
08.02.2017 17:22
ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика» от ЛенСпецСМУ
7 февраля 2017 года сразу два банка - ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы - аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.