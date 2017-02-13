Жилье рядом со станцией метро выбирают преимущественно молодые люди

Квартиры у метро предпочитают три категории покупателей. Это молодые люди (до 25-27 лет), инвесторы, сдающие жилье студентам, и люди, долго прожившие в двух шагах от метро и не готовые рассматривать иные возможности, даже если сами ездят на машинах.*

К такому выводу пришли специалисты ГК «Ленстройтрест» по результатам ряда исследований жилой среды и потребительских предпочтений. При этом покупателей, выбирающих жилье по параметру близости к метро, переубедить практически невозможно.

В ходе исследования аналитики компании провели глубинные интервью с несколькими десятками петербуржцев, в течение года купившими квартиры у разных застройщиков. Эти интервью позволили также выяснить, что отношение покупателей к территории, на которой расположен объект недвижимости, зависит еще, как минимум, от трех факторов:

Эмоциональная привязанность к территории. Имеется в виду узко очерченная территория, откуда человек в принципе не хочет уезжать по тем или иным причинам – провел здесь детство, нравится архитектура и пр. Особенно это характерно для территорий с понятными границами: Васильевский остров, Гатчина, Колпино.

«Клановость». Территория, где живут родные и близкие, поэтому легко друг другу помогать и ходить в гости. Родители часто покупают подросшим детям жильё неподалеку от себя. Взрослые дети, которые покупают жильё для своей семьи, стараются не уезжать от родителей далеко (чтобы бабушки помогали с детьми) либо приобретают квартиры для родителей рядом с собой.

Сектор города. Привычная территория, которая кажется удобной для проживания. Как правило, это сектор, где человек привык перемещаться: жить, работать, ездить к друзьям. Когда человек утверждает, что выбирает определённое место жительства, на самом деле он рассматривает довольно широкий сектор города и границы с областью. Если нет эмоциональной привязанности к территории и фактора «клановости», диапазон выбора – около 1/3 города. На этой территории транспортная доступность воспринимается как «хорошая».

– Любопытно, что объекты, которые находятся в знакомом секторе, считаются объектами с «хорошей» транспортной доступностью («близко»). Остальные, по мнению покупателей, имеют «плохую» транспортную доступность («далеко»). При этом реальная удалённость сравниваемых объектов от центра, от метро или КАД может быть одинаковой, – отмечает член совета директоров компании «Ленстройтрест» Дмитрий Карпушин.

При этом основной целью приобретения недвижимости для покупателей по-прежнему является улучшение собственных жилищных условий, что подтверждается и результатами опроса с XXXIII Ярмарки недвижимости. Так, 74% респондентов планируют улучшить свои жилищные условия: в т.ч. для 40% респондентов – это приобретение первой квартиры, для 37% – покупка более комфортной, просторной квартиры. Доля инвестиционных покупок – 15% (апрель 2016 – 13%). Доля респондентов, имеющих опыт приобретения жилья – 47% (апрель 2016 – 41%).

Кроме того, при проектировании тех или иных ЖК застройщики должны учитывать, что выбор потребителей и требования, предъявляемые ими к жилью, напрямую зависит от их образа жизни. Исследование выявило четыре основные группы покупателей или четыре «образа жизни».

Образ жизни №1. Характерен для одиноких молодых людей и семейных пар без детей. В основном, связан с территориями вне дома и вне жилого квартала. Наиболее притягательным местом для этой группы не только в выходные, но и в будни выступает центр города: выставки, кино, кафе. На выходных активность обусловлена увлечениями: кто-то предпочитает уезжать за город (лыжи, сноуборд, рыбалка), кто-то стремится в центр, чтобы поучаствовать в городских квестах или прогуляться в «Галерее».

Образ жизни №2. Характерен для семейных пар с маленькими детьми: папа работает, мама сидит с детьми дома. Чаще всего ежедневная активность (в первую очередь – мамина) ограничивается территориями в пешей доступности от дома: магазин, детсад, школа, кружки и секции для детей, площадка или парк для прогулок, поликлиника. Вечером – отдых перед телевизором или чтение. На выходных либо проводят время с детьми (прогулки в парке по соседству), либо ездят в ближайший ТЦ (шопинг, развлечения). Летом выезжают за город.

Образ жизни №3. Характерен для семейных пар с подросшими детьми. Такая семья становится более мобильной и больше времени на выходных проводит вне дома и квартала (лыжи, велосипеды, пикники, озера либо театры, музеи, прогулки по городу). Больше времени уделяется занятиям и образованию детей: родители, чаще всего – мамы, водят детей по секциям, спортивным и музыкальным школам. Кружки и секции предпочтительно около дома, но если ребёнок обучается чему-то или чем-то увлекается серьёзно, то его могут возить и в другой район. Покупки совершают, в основном, в гипермаркетах. Летом у многих жизнь перемещается на дачу.

Образ жизни №4. Характерен для семейных пар или одиноких со взрослыми детьми, а также для пенсионеров. Как ни странно, между пенсионерами и семьями со взрослыми детьми не так уж много отличий: пенсионеры чуть менее энергичны, а у «взрослых» меньше свободного времени. Обе категории уже могут себе позволить проводить время, ориентируясь на собственные увлечения, как и приверженцы «Образа жизни №1». Но за некоторыми исключениями зона активности – как у последователей «Образа жизни №2» – снова смещается ближе к дому: магазины, поликлиника, бассейн, парк, сквер, при наличии внуков – детские площадки для прогулок. Лето обычно проводят на даче.

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