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13.02.2017 18:19
4 Комментариев

Патриотизм выкупать будете?

В одной из школ Ленобласти придумали, как монетизировать движение "Бессмертный полк". Подозрительную акцию решили начать с младшеклассников. По школе ходит непонятно кто, раздает листовки, в которых за 700 рублей предлагается сфотографировать петербургских учеников в военной форме, говорят родители.
Патриотизм выкупать будете?
Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Дело, утверждают специально напечатанные листовки, благородное, проводится под эгидой "Бессмертного полка", а часть собранных средств уйдет на поддержку ветеранов. Организатор "Бессмертного полка" удивлен и думает, что, судя по уровню подготовки, ближе к 9 мая явление станет массовым, ветераны о благотворителях не знают, а родители школьников, удивленные деятельностью  "коммерсантов", обратились на "Фонтанку. 

Первой тревогу забила мама первоклассницы муринской школы № 1 – Татьяна. "8 февраля нам сообщили, что весь класс будут фотографировать. Дело обычное, меня это не насторожило. 9 февраля ребенок, красиво одетый по случаю фотосессии, пошел в школу. Вечером выяснилось, что все не так просто. "Тетя-фотограф" уточнила: сниматься надо в военной форме, а снимки получат только те, кто заплатит за них 700 рублей. Сфотографировались – обязаны выкупить. Решение младшеклассники должны были принимать быстро и сами. Дети начали соглашаться, но конкретно мой ребенок отказался", – рассказала "Фонтанке" Татьяна. 

По ее словам, тайна военной фотосессии раскрылась быстро. Детям начали раздавать приглашения на общешкольное мероприятие, которое состоится неизвестно когда, но посвящено оно будет проекту "Летопись – Бессмертный полк". В рамках "летописи" предусмотрена фотоакция "Я – Патриот!". Для наглядности на приглашении размещена фотография: маленький боец, лет десяти, в военной форме прилег в окопе. 


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Кто организатор – неизвестно, никаких контактов нет, выходные данные отсутствуют, но на приглашении красным шрифтом выделено: "Мероприятие является бесплатным". Авторы идеи анонсируют патриотическую игру для учеников 1 – 6-х классов, обещают наштамповать фотографии школьников в военной форме и представить фотокнигу с историями участников Великой Отечественной войны, "рассказанными школьниками и сотрудниками школы". "Просим вас принять активное участие в данном проекте!" – призывают организаторы и больше не сообщают никаких подробностей. Зато они оставили интересную приписку в правом нижнем углу приглашения: часть средств от реализации проекта "Я – Патриот" перечисляется в Санкт-Петербургскую общественную организацию ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. Но об этом позже. 

Тему платного патриотизма обсуждают не только родители, обратившиеся на "Фонтанку", но и пользователи "ВКонтакте". Один из пользователей соцсети под ником Ксения Семка оставила сообщение в одном из пабликов: "Нам сказали, что сфотографируют всех, а выкупят, кто хочет". Уточнить у нее, о какой школе идет речь, не удалось. 

Куратор движения "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге Григорий Кунис сообщил "Фонтанке", что на минувших выходных до него уже тоже дошла информация про платную "Летопись Бессмертного полка".

"Пока мне сообщили о двух фактах, еще не разбирался, в каких школах, или речь идет об одном учебном заведении, но судя по тому, как тщательно подготовились организаторы – напечатали листовки, потратили деньги на цветные пригласительные билеты, – это явление станет массовым. Движение "Бессмертный полк" не имеет к происходящему никакого отношения", – заявил Григорий Кунис и напомнил: "Бессмертный полк" и коммерческая составляющая – вещи абсолютно несовместимые. 

К нему присоединился еще один куратор петербургского "Бессмертного полка", Игорь Дмитриев, который считает, что речь даже может идти о мошенничестве. "Данный факт – повод для того, чтобы начать проверку. Просто так с улицы в школу невозможно зайти с фотоаппаратом и начать снимать детей в военной форме. Кто-то решил заработать под эгидой "Бессмертного полка", кто-то этих коммерсантов пустил. Я уже молчу о том, насколько неприятна такая акция – наряжать детей в военную форму. Показуха какая-то..." – прокомментировал "Фонтанке" Игорь Дмитриев. 

Областной бизнес-проект оценил и основатель "Бессмертного полка" Сергей Лапенков. Он с сожалением предположил, что к 9 мая "подобных спекуляций в стране будет больше", но пока неприятный сигнал поступил лишь из Мурино.

В пресс-службе комитета по образованию СПб "Фонтанке" сообщили, что до ведомства подобные сигналы пока не дошли. Жалоб от родителей не поступало, да и администрации школ подобные патриотические проекты со Смольным не обсуждали. 

"Мы вообще не поддерживаем коммерческие взаимоотношения школ и родителей", – резюмировали в городском комитете по образованию. Там также добавили, что решения по проведению школьных фотосъемок обычно принимаются все же на уровне администрации школы. Соответственно, решение впустить в школу посторонних людей – зона ответственности исключительно директора СОШ. 

В комитете общего и профессионального образования Ленинградской области также до сегодняшнего дня были не в курсе о проведении платной патриотической фотосессии в муринской школе №1, но после обращения "Фонтанки" пообещали оперативно разобраться. Уже завтра чиновники планируют увидеть объяснительную директора СОШ №1. Предварительно в комитете после обращения  "Фонтанки" успели выяснить, что директор муринской школы № 1 заключила договор с неким петербургским ООО "Нилем" – мало кому и что говорящей компанией.

"Это договор на создание книги, в которой будут размещены фотографии фронтовиков – родственников учеников. Что касается фотографий самих детей, то такая акция может проводиться в школе только с согласования родителей. Родители должны быть предупреждены. Вероятно, до конца разъяснительную работу с родителями не провели, – уточнили в пресс-службе комитета общего и профессионального образования Ленобласти и добавили: – Но вообще, это не дело, это не приветствуется". 

Отметим, что информации о петербургском ООО "Нилем" нет в "Яндексе". В системе СПАРК данные о регистрации такого общества с ограниченной ответственностью отсутствуют. 

Дозвониться до директора муринской школы Светланы Ничипорчук не удалось: в приемной и учительской после вопроса – кто и по какому поводу звонит – весь день отвечали, что директор занят.

И, как мы обещали выше, о скромной приписке на листовке. Глава петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев заявил "Фонтанке", что ветеранам ничего не известно о фотопроекте "Летопись – Бессмертный полк". И никто не выходил на ветеранскую организацию с предложением отдать от вырученных денег часть средств. "Нет, мы точно ни с кем и ничего подобного не обсуждали. А зачем фотографировать детишек в форме? При чем тут дети?" – растерялся Василий Волобуев. 

Катерина Кураева, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (4)
Mafioza
13 февраля 2017 г. 19:14
Верно ветеран заметил,дети-то здесь при чем..но кто ж его услышит,за баблом патриотизмом этим.
Greyshadow
13 февраля 2017 г. 19:07
Ублюдки всех мастей никогда не упустят возможность заработать на том, что свято для людей.
werius
13 февраля 2017 г. 19:03
Я бы очень обиделся на такой "развод".
deniszakharov
13 февраля 2017 г. 19:02
"Патриотическое" мошенничество :-) Школа в доле?
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