Украинские силовики обстреляли из танков и минометов три села на юге ДНР

Украинская армия 13 февраля днем обстреляла из танковых орудий и минометов три села в Новоазовском районе на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Об этом ДАН сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 15:00 ВСУ открыли огонь по селу Новая Таврия. В это же время под обстрел попали села Саханка и Ленинское, — сказал собеседник агентства. – Обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и танков».

По данным источника, с позиций ВСУ было выпущено 62 мины и 43 танковых снаряда.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики свыше 500 раз открывали огонь по прифронтовым территориям республики.