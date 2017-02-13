Врио главы Новгородской области Андрей Никитин прибудет в регион уже вечером

Врио губернатора Новгородской области, руководитель Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, прибудет в Великий Новгород уже вечером в понедельник, 13 февраля.

Об этом в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] сообщил директор департамента АСИ по коммуникациям Игорь Карачин. По его словам, новый руководитель региона отправится в Великий Новгород на автомобиле — в городе нет аэропорта, поэтому добраться туда на самолете невозможно. Заодно Андрей Никитин сможет оценить состояние дорог в области.

«Важно проехать самому и посмотреть, – отметил Карачин. – Уверен, что новое руководство региона приложит все усилия, чтобы проблему местных дорог решить наилучшим образом».

При этом команда Никитина считает, что бывший новгородский губернатор Сегей Митин, который объявил о досрочной отставке 13 февраля, сделал много полезного для региона.

«Неправильно говорить, что всё было плохо, а будет лучше. Это совершенно неправильно», – подчеркнул Игорь Карачин в разговоре с журналистами.

Информация о том, что новым главой Новгородской области станет именно Андрей Никитин, появилась несколько дней назад. Однако в самом АСИ новость о назначении Никитина называют «неожиданной».

«Мы узнали о встрече с главой государства буквально за час, но о чём будет разговор, мы, безусловно, не подозревали», – заверил директор департамента АСИ по коммуникациям.

Собеседник [Фонтанки.Офис] настаивает, что новый глава региона не будет «варягом из Москвы», и «основной приоритет будет сделан в широком смысле на местные кадры, – не только на тех, кто сейчас работает во власти».

Само Агентство стратегических инициатив продолжает свою работу, кто будет его следующим руководителем, решит президент России.

«Руководитель назначается распоряжением председателя наблюдательного совета агентства. Этот пост занимает Владимир Путин. Именно от него зависит, когда и кто возглавит АСИ. В любом случае, работа агентства с российскими регионами будет продолжена», – подчеркнул Карачин.

Напомним, глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио главы региона руководителя Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина сегодня, 13 февраля. За несколько часов до появления президентского указа Митин, руководивший Новгородской областью более девяти лет, заявил журналистам о досрочном сложении полномочий «по собственному желанию».

Губернатор Новгородской области стал уже третьим главой региона, который ушел в отставку с начала февраля 2017 года. Ранее свои посты покинули глава Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Все трое оказались в своеобразном кремлевском антирейтинге, о котором СМИ писали еще на прошлой неделе. В президентской администрации выразили недовольство показателями эффективности исполнительной власти ряда субъектов и намекнули на то, что в единый день голосования осенью 2017 года в избирательных бюллетенях этих регионов не будет фамилий действующих глав. Для того, чтобы у новых руководителей была возможность подготовиться к избирательной гонке, действующим главам субъектов пришлось объявить о досрочной отставке.