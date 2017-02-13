БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»: первые итоги 2017 года

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит своих друзей и партнёров, которые в январе 2017 года оказали помощь петербургским паралимпийцам. Эта поддержка позволила начать год с новых побед – Евгений Борисов стал чемпионом по гребле indoor среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

2017 год, к сожалению, начался с неприятных новостей для паралимпийского спора в России. 29 января стало известно, что Международный Паралимпийский Комитет принял решение не допускать россиёских спортсменов к отборочным соревнованиям перед зимней Паралимпиадой-2018, пока Паралимпийский Комитет России не выполнит все требования по восстановлению своего членства в МПК. Несмотря на неопределённость ситуации, спортсмены не оставляют тренировки. Мы благодарим всех, кто продолжает оказывать петербургским паралимпийцам моральную и финансовую поддержку.

Адресную помощь от БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и партнеров фонда в январе получили:

Юлия Сидорцова – многократный призер Чемпионата России по парагребле. Давний партнер фонда четвертый год предоставляет спортсменке годовой запас контактных линз, чтобы она могла комфортно тренироваться.

Евгений Борисов и Валентина Жагот. Благодаря частным жертвователям БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» удалось оплатить спортсменам расходы (49043,15 рублей) на поездку и участие в Чемпионате Европы по rowingindoor (гребля на концептах). Евгений выиграл золотую медаль, Валентина заняла четвертое место. Также в январе были собраны 45 177,85 рублей на приобретение сборной по парагребле необходимых медикаментов и спортивного питания.

Вянваре БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» вновь открыл проект «Адресные стипендии для петербургских паралимпийцев» и предлагает коммерческим компаниям и частным лицам взять на себя заботу об одном из спортсменов в виде выплаты ежемесячной стипендии (средний размер – 5000 рублей). Подробности на сайте фонда – http://fondopora.ru/plans2017/.

«Паралимпийский урок»

В этом месяце БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» подвел итоги конкурса сочинений о паралимпийцах среди учеников школы-интерната № 289 в рамках проекта «Паралимпийские уроки». 30 ноября 2016 ребята стали зрителями необычных спортивных состязаний – Всероссийских соревнований по настольному теннису среди инвалидов «Кубок Петра I». В сочинениях дети поделились своими впечатлениями о турнире и знакомстве с Еленой Литвиненко – чемпионкой мира и спортсменкой, которая должна была выступать на Паралимпиаде-2016. Лучшими, по мнению учителей, стали работы Василины Михайловой, Александры Рогожкиной и Валерии Чиглаковой. Работы опубликованы на сайте БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».

Конкурс дизайна сувениров БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»

В январе также были выбраны победители конкурса дизайна сувениров БФ «ТОЧКА ОПОРЫ». Лучшие макеты толстовок, тарелок, магнитов на холодильник с цитатами #ЯвсеМогу», #ОграниченийНет, «Опустились руки? Подними штангу», «Вкусно поел – 40 раз присел» прислали Арина Шубина и Ксения Горбунова. Сувениры будут продаваться в благотворительных магазинах, реализовываться на различных ярмарках и в краудфандинговых проектах фонда на Planeta.ru.Если вы готовы помочь в производстве первого тиража, свяжитесь с по тел.: 983-72-21, e-mail: info@fondopora.ru

Вместе мы победим!