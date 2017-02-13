Проект «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» поборется в новой номинации премии «Серебряный меркурий»

Благотворительный проект «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» вошел в лонг-лист премии «Серебряный меркурий».

Фестиваль «Серебряный Меркурий» – единственный в России ежегодный профессиональный конкурс индустрии маркетинговых услуг. Он существует с 2001 года и входит в четверку крупнейших рекламных и маркетинговых фестивалей России. Победители конкурса традиционно получают признание жюри на международных рекламных фестивалях, таких как Cannes Lions, Euro Best и другие.

Впервые в рамках фестиваля пройдёт конкурс в новой номинации «Лучший PR социального проекта». Разработчики программ социальной направленности, обращённые на продвижение благотворительных проектов, сойдутся в нешуточной схватке, чтобы узнать лучших в разработке и реализации проектов в сфере Public Relations.

Летающие звери, театр «Лицедеи» и ДТЗК поборются за победу в номинации «Лучший PR социального проекта». Благотворительный концерт «Летающие звери» в гостях у «Лицедеев» стал самым добрым мероприятием ноября. Проект получил широкий резонанс: сотни постов в соцсетях, десятки публикаций в СМИ. И главное – 211 000 рублей переведены в Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь взрослым и детям с онкозаболеваниями.