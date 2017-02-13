В Петербурге двоих мужчин задержали за ночной променад с коляской

Ночная прогулка двух жителей Петербурга с коляской закончилась в отделе полиции. Детский транспорт оказался «в угоне».

Как сообщили 13 февраля в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти, 10 февраля мимо дома №269 по проспекту Обуховской Обороны шли двое мужчин и катили перед собой коляску. Возможно, в этой картине не было бы ничего необычного, однако на прогулку приятели 23 и 33 лет вышли около трех часов ночи, что и привлекло внимание наряда группы задержания вневедомственной охраны.

Коляска оказалась пустой, а на вопросы о ее происхождении никакого вразумительного ответа не последовало. Как оказалось, детский транспорт мужчины прихватили в подъезде дома № 17 по второму Рабфаковскому переулку, за что и были задержаны и доставлены в 32-й отдел полиции, где против них возбудили уголовное дело о краже.