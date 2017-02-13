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13.02.2017 16:22

На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки

Рабочих с кувалдами на крыше исторического здания на Зверинской улице днем 13 февраля заметили очевидцы. Жилой дом, построенный в 1901 году в Петроградском районе Петербурга, остался без аттика.

Читатель "Фонтанки" Дмитрий

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района, аттик на крыше четырехэтажного дома № 7-9 был признан аварийным. После обследования возникли опасения, что он может обрушиться на пешеходов. В рамках превентивных мер комитет по градостроительству и архитектуре принял решение элемент фасада разобрать. Будет ли аттик впоследствии восстановлен, в ближайшее время должен решить КГА.

Доходный дом А. И. Шульгина был построен в 1901 году по проекту архитектора Павла Мульханова. В список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга здание не включено.

 


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