На Зверинской сносят фасад дома дореволюционной постройки

Рабочих с кувалдами на крыше исторического здания на Зверинской улице днем 13 февраля заметили очевидцы. Жилой дом, построенный в 1901 году в Петроградском районе Петербурга, остался без аттика.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района, аттик на крыше четырехэтажного дома № 7-9 был признан аварийным. После обследования возникли опасения, что он может обрушиться на пешеходов. В рамках превентивных мер комитет по градостроительству и архитектуре принял решение элемент фасада разобрать. Будет ли аттик впоследствии восстановлен, в ближайшее время должен решить КГА.

Доходный дом А. И. Шульгина был построен в 1901 году по проекту архитектора Павла Мульханова. В список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга здание не включено.