Американские десантники отстрелялись под Калининградом

Огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов, а также развертывание артиллерийского подразделения отработали у границы с Калининградской областью парашютисты 173-й авиадесантной бригады армии США. На опубликованном 11 февраля US Military Videos ролике десантники стреляют из автоматического оружия, учатся отражать внезапное нападение, разворачивать минометы и артиллерию.

Согласно комментарию, учения боевой группы 173-й бригады у российских границ проводятся в ходе ротации частей американской армии в Литве, Польше, Украине и Эстонии в составе EUCOM (Европейское командование армии США ) и должны продемонстрировать приверженность США защите своих союзников в регионе.

Как сообщалось ранее, американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии. Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4 тыс. человек – по одному в каждую страну.