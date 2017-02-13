В Петербурге отчим метнул нож в голову падчерице

Вооруженный ножом отчим напал на падчерицу в Московском районе Петербурга. Мужчина задержан.

Как 13 февраля сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, накануне вечером нетрезвый 37-летний мужчина в квартире доме № 42, корпус 1, по Штурманской улице метнул нож в голову 17-летней падчерицы. Мать пострадавшей вызвала полицию и скорую.

Сотрудники вневедомственной охраны застали мужчину на месте происшествия, буйного отчима увезли в 51-й отдел полиции.

Тяжесть полученной падчерицей травмы и чем была вызвана агрессия её воспитателя не уточняется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.