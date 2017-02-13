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13.02.2017 15:36
7 Комментариев

Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»

Депутат петербургского ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев просит привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти своего коллегу из Государственной думы Виталия Милонова. Таким образом эсер отреагировал на комментарии единоросса после крестного хода 12 февраля.

Напомним, накануне Милонов заявил: «...Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Как сообщает пресс-служба депутата, 13 февраля лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев направил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь депутата Госдумы Виталия Милонова к уголовной ответственности за унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды. Также политик просит СК назначить психолого-психиатрическую экспертизу единоросса.

«Милонов назвал нынешние церковные службы в соборе «крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах», чем унизил достоинство сотен прихожан (только за прошлый год здесь было проведено более шестисот богослужений)», – цитируют слова политика  в его пресс-службе.

По утверждению Ковалева, высказываниями Милонова возмутились коллеги эсера из движения «Православные за Исаакий как музей и храм», принявшие участие в крестном ходе. Кроме того, оппозиционный политик считает, что Милонов с использованием средств массовой информации совершил действия, направленные на возбуждение ненависти к группе лиц по признаку происхождения.
 
В свою очередь, сам Виталий Милонов сообщил «Фонтанке», что в своём высказывании он не имел в виду евреев: «Они сами были жертвами, это их убивали язычники. А Ковалёву просто не хватает политических аргументов, вот он и стучит. Я если и антисемит, то лишь бытовой: в тот момент, когда ругаюсь со своей супругой».

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых - известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.

Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность. 28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.

Верующие заявили о намерении провести 12 февраля крестный ход вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. По разным оценкам, шествие собрало от 500 до 1500 человек (в Санкт-Петербургской епархии заявили о 6000 участниках). В этот же день свою акцию провели противники передачи Исаакия Церкви — они взяли храм в живое кольцо и поводили вокруг него хоровод. Встреча прошла в рамках встречи депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Максима Резника с избирателями. Очевидно, это последнее мероприятие в таком формате: городской парламент принял решение, что отныне встречи депутатов с народом нужно будет согласовывать с исполнительной властью. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти насчитало на оппозиционной акции 1200 человек, хотя сами «синеленточники» (так называют защитников музея из-за прикрепленных к верхней одежде синих ленточек) говорили о трех тысячах собравшихся.


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комментарии пользователей (7)
Refus
13 февраля 2017 г. 16:39
knikk70: а теперь они в столице заседают и управляют тобой.
knikk70
13 февраля 2017 г. 16:31
Вообще рыжих когда то на костер отправляли
sergeir
13 февраля 2017 г. 16:25
Может быть откроем сбор подписей за проведение обследовани я г.Милонова психиатрами? Зпамечательнакя будет хохма. Картина маслом — безмолвствующий народ провожвает народного избранника в дурдом. Типа — отъезд боярыни Морозовой в ссылку. Жаль, Репиных у нас нет, одни митьки кругом.
Константа
13 февраля 2017 г. 16:20
deniszakharov:
надо собрать результаты, желательно нескольких, независимых экспертиз его высказываний — хоть от филфака/психфака РГПУ
а вы заказывали эти экспертизы? я не знаю, как это делается и кто должен оплачивать такие запорсы) или организуйте уже 20 тыс. гневных обращений граждан всероссийской няше:)
KontraSaiko
13 февраля 2017 г. 16:17
Ворон ворону... Или уже да?
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