Ковалев просит главу СК привлечь Милонова за «разжигание»

Депутат петербургского ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев просит привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти своего коллегу из Государственной думы Виталия Милонова. Таким образом эсер отреагировал на комментарии единоросса после крестного хода 12 февраля.

Напомним, накануне Милонов заявил: «...Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Как сообщает пресс-служба депутата, 13 февраля лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев направил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь депутата Госдумы Виталия Милонова к уголовной ответственности за унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды. Также политик просит СК назначить психолого-психиатрическую экспертизу единоросса.

«Милонов назвал нынешние церковные службы в соборе «крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах», чем унизил достоинство сотен прихожан (только за прошлый год здесь было проведено более шестисот богослужений)», – цитируют слова политика в его пресс-службе.

По утверждению Ковалева, высказываниями Милонова возмутились коллеги эсера из движения «Православные за Исаакий как музей и храм», принявшие участие в крестном ходе. Кроме того, оппозиционный политик считает, что Милонов с использованием средств массовой информации совершил действия, направленные на возбуждение ненависти к группе лиц по признаку происхождения.



В свою очередь, сам Виталий Милонов сообщил «Фонтанке», что в своём высказывании он не имел в виду евреев: «Они сами были жертвами, это их убивали язычники. А Ковалёву просто не хватает политических аргументов, вот он и стучит. Я если и антисемит, то лишь бытовой: в тот момент, когда ругаюсь со своей супругой».