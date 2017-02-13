Стрелок по музею трамваев в Петербурге отделался условным сроком

Стрельба из ружья по музею «Городского электрического транспорта» на Среднем проспекте Васильевского острова в Петербурге обернулась для хулигана условным сроком и штрафом. Деньги выплатят владельцу подстреленного хулиганом автомобиля.

Как сообщает прокуратура Петербурга 13 февраля, петербуржец Тимофей Бондин в суде признал свою вину в этом преступлении. Как ранее писала «Фонтанка», мужчина открыл пальбу по музею осенью 2016 года, будучи сильно нетрезвым. Он пять раз выстрелил из окна своей квартиры в сторону трамвайного парка № 3, где кроме депо находится музей электротранспорта. Один из выстрелов пришелся в припаркованную на Среднем проспекте машину.

За хулиганство с применением оружия он получил год условно и два года испытательного срока, а владелец автомобиля – компенсацию в размере 50 тысяч рублей.