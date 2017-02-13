«Невская застава» защитит «Аврору» от ледяного давления, любителей селфи и «зайцев»

Обеспечивать безопасность зимней стоянки крейсера «Аврора» с середины февраля будет ледокол. Таким способом предполагается бороться не только с давлением льда на корпус корабля номер один ВМФ России, но и с попытками петербуржцев добраться до символа Петербурга пешком по замерзшей реке.

Как сообщил «Фонтанке» руководитель ГУП «Пиларн» Владимир Иванов, чтобы ослабить ледовое напряжение, вдоль борта «Авроры» будет регулярно проходить ледокол «Невская застава». Поворачивать в фарватер Большой Невки до Сампсониевского моста ледокол будет в рамках выполняемых по плану работ на фарватере Невы. Просьба включить «Аврору» в маршрут «Невской заставы» поступила от комитета по природопользованию Смольного и от администрации губернатора, сообщил Иванов 13 февраля.

Первый проход запланирован на вторник, 14 февраля.

По данным «Фонтанки», в последнее время все чаще ради красочных селфи на фоне «Авроры» горожане даже с малолетними детьми выбираются на лед и пешком доходят до крейсера.

Ранее также сообщалось, что ледоставом активно пользуются и те, кто хочет забраться непосредственно на борт крейсера. Так, в конце декабря любители корабельных селфи влезли на палубу по металлическим растяжкам со стороны Невы и даже успели сфотографироваться на мачте и в рубке, когда их «взяли с поличным» члены экипажа. В отношении молодых людей были составлены административные протоколы по факту «нарушения пропускного режима охраняемого объекта».

Запрет выхода на лед действовал в Петербурге до 15 января. После этого гулять по замерзшим рекам и каналам не запрещено, но погодные качели не добавляют таким прогулкам надежности. В МЧС подтвердили, что, даже несмотря на ожидаемое потепление, штрафовать за выход на лед снова начнут только с 15 марта.