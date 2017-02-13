Лавров: Россия надеется на взаимодействие с Трампом в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает установить тесное взаимодействие по Сирии с администрацией президента США Дональда Трампа. Заявление прозвучало в Москве 13 февраля на пресс-конференции главы российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Цэндийном Мунх-Оргилом.

«Именно с позиции антитеррора мы рассчитываем установить тесное взаимодействие по Сирии, гораздо более эффективное, с администрацией Дональда Трампа, учитывая его абсолютно однозначные подходы к терроризму, как к абсолютному злу», — отметил Лавров.

"Именно с позиций активизации и повышения эффективности антитеррористической борьбы мы договаривались еще с администрацией Барака Обамы. К сожалению, она оказалась не в состоянии в последний момент выполнить достигнутые договоренности", – добавил министр.

По его словам, «именно этот критерий, этот стержень нас всех объединяет».

Напомним, 28 января в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и президент России Владими Путин обсудили урегулирование кризиса в Сирии, также политики договорились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом.