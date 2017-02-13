Петербурженка едва не убила знакомого, пытаясь избавить его от мук любви
Жительница Петербурга получила три года условно за ножевое ранение, которое она нанесла знакомому. Осужденная настаивала, что мужчина сам попросил его убить, так как он был не в силах жить без погибшей возлюбленной.
Как сообщает 13 февраля горпрокуратура, осужденная и потерпевший были друзьями. Во время одного из совместных застолий мужчина пожаловался знакомой, что страдает после смерти своей возлюбленной. Нетрезвый собутыльник начал уговаривать собеседницу прекратить его мучения. Пребывавшая в состоянии опьянения женщина согласилась: она ударила «страдальца» ножом в живот. Впрочем, вид кровь отрезвил ее. Женщина вызвала скорую и, пока медики ехали, сама попыталась помочь раненому приятелю.
Раскаяние избавило петербурженку от тюремного заключения, девушка получила 3 года условно.